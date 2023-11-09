Mudança climática está sem controle e é irreversível, diz especialista

Esse ano vai ser o mais quente em 125 mil anos. A gente está com desastres terríveis acontecendo. A gente viu o que aconteceu agora em São Paulo, a questão da luz, a gente viu o que aconteceu no Rio de Janeiro no início do ano, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, infelizmente, a gente já perdeu controle, é irreversível. A gente vai precisar agora discutir como adaptar as cidades para gente a passar por essa situação que está mais complicada. Não tem jeito, acabou de blá-blá-blá, de ficar fazendo debate. Agora, a gente precisa conseguir mobilizar recursos que tem aí, internacionalmente. Mas a gente precisa entender como os Estados conseguem acessar esses recursos e botar na prática projetos de infraestrutura para contenção de encostas, para conter a elevação do mar, para conseguir tirar pessoas de áreas de risco para outras áreas com habitações melhores. Chegou o momento de a gente executar.