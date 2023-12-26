ES recebe dois alertas de tempestades e chuvas intensas; veja as cidades

O Espírito Santo recebeu dois novos alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válidos até esta quarta-feira (27). O aviso amarelo, que prevê chuvas intensas, vale para 69 municípios, enquanto o laranja, de tempestades, enquadra 35 cidades. Em algumas dessas localidades, a previsão é que haja até queda de granizo, além de ventos intensos e acumulados de chuva de 100 mm/dia.
Aviso amarelo: de perigo potencial, prevê acumulados de até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60km/h. É válido em 69 municípios, até às 10h desta quarta-feira (27).
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
Aviso laranja: classificado como de perigo para tempestades, é válido até às 3 horas desta quarta-feira (27). Prevê chuvas de até 100 mm/dia, além de ventos intensos de 100 km/h e queda de granizo. Há riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Abrange 35 municípios, principalmente das regiões Sul e Serrana.
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante