ES recebe dois alertas de tempestades e chuvas intensas; veja as cidades

Expectativa é que o tempo também vire na Capital capixaba e a chuva volte a ocorrer

Aviso amarelo: de perigo potencial, prevê acumulados de até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60km/h. É válido em 69 municípios, até às 10h desta quarta-feira (27).

Aviso laranja: classificado como de perigo para tempestades, é válido até às 3 horas desta quarta-feira (27). Prevê chuvas de até 100 mm/dia, além de ventos intensos de 100 km/h e queda de granizo. Há riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Abrange 35 municípios, principalmente das regiões Sul e Serrana.