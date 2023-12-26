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Risco até de granizo

ES recebe dois alertas de tempestades e chuvas intensas; veja as cidades

Válidos até esta quarta-feira (27), os avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Ao menos 69 municípios do Estado estão enquadrados na previsão

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 16:33

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

26 dez 2023 às 16:33
Tempo chuvoso, Reta da Penha, Vitória
Expectativa é que o tempo também vire na Capital capixaba e a chuva volte a ocorrer Crédito: Ricardo Medeiros
O Espírito Santo recebeu dois novos alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válidos até esta quarta-feira (27). O aviso amarelo, que prevê chuvas intensas, vale para 69 municípios, enquanto o laranja, de tempestades, enquadra 35 cidades. Em algumas dessas localidades, a previsão é que haja até queda de granizo, além de ventos intensos e acumulados de chuva de 100 mm/dia.  
Aviso amarelo: de perigo potencial, prevê acumulados de até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60km/h. É válido em 69 municípios, até às 10h desta quarta-feira (27).
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre 
  5. Alfredo Chaves 
  6. Alto Rio Novo 
  7. Anchieta 
  8. Apiacá 
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua 
  11. Baixo Guandu 
  12. Barra de São Francisco
  13. Bom Jesus do Norte
  14. Brejetuba
  15. Cachoeiro de Itapemirim
  16. Cariacica 
  17. Castelo
  18. Colatina
  19. Conceição do Castelo 
  20. Divino de São Lourenço
  21. Domingos Martins 
  22. Dores do Rio Preto 
  23. Ecoporanga 
  24. Fundão 
  25. Governador Lindenberg
  26. Guaçuí
  27. Guarapari
  28. Ibatiba
  29. Ibiraçu  
  30. Ibitirama 
  31. Iconha
  32. Irupi 
  33. Itaguaçu
  34. Itapemirim
  35. Itarana
  36. Iúna 
  37. Jerônimo Monteiro 
  38. João Neiva
  39. Laranja da Terra
  40. Linhares
  41. Mantenópolis
  42. Marataízes 
  43. Marechal Floriano
  44. Marilândia
  45. Mimoso do Sul 
  46. Muniz Freire 
  47. Muqui 
  48. Nova Venécia
  49. Pancas 
  50. Piúma 
  51. Presidente Kennedy 
  52. Rio Bananal
  53. Rio Novo do Sul 
  54. Santa Leopoldina 
  55. Santa Maria de Jetibá
  56. Santa Teresa
  57. São Domingos do Norte 
  58. São Gabriel da Palha
  59. São José do Calçado
  60. São Roque do Canaã 
  61. Serra
  62. Sooretama 
  63. Vargem Alta 
  64. Venda Nova do Imigrante
  65. Viana 
  66. Vila Pavão
  67. Vila Valério
  68. Vila Velha 
  69. Vitória 
Aviso laranja: classificado como de perigo para tempestades, é válido até às 3 horas desta quarta-feira (27). Prevê chuvas de até 100 mm/dia, além de ventos intensos de 100 km/h e queda de granizo. Há riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Abrange 35 municípios, principalmente das regiões Sul e Serrana. 
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves 
  4. Anchieta 
  5. Apiacá 
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte 
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim 
  10. Castelo 
  11. Conceição do Castelo 
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto 
  15. Guaçuí 
  16. Guarapari 
  17. Ibatiba 
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim 
  22. Iúna 
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Marataízes 
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul 
  27. Muniz Freire 
  28. Muqui
  29. Piúma 
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul 
  32. Santa Maria de Jetibá
  33. São José do Calçado 
  34. Vargem Alta
  35. Venda Nova do Imigrante 

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