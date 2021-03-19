Justiça barra flexibilização da quarentena em três cidades do ES
O Estado está entrando na Justiça contra as cidades que publicaram decretos autorizando a abertura do comércio ou flexibilizando regras impostas pelo governo no combate à pandemia que vive um novo pico de casos em território capixaba e também no país, sendo o Brasil o epicentro da doença em todo o mundo.
Nesta sexta-feira (19), o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) concedeu três liminares favoráveis ao governo do Estado e ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), em ações impetradas na noite desta quinta (18), conjuntamente pelos dois órgãos, contra as prefeituras de Afonso Cláudio, Guarapari e Linhares.
Nos três casos, foram questionadas a constitucionalidade de legislações que flexibilizavam as normas mais recentes determinadas pelo Estado para combate ao novo coronavírus (Covid-19), com a implementação de novas medidas restritivas e quarentena para todos os municípios no período de 18 a 31 de março.
Em Afonso Cláudio, a liminar suspendeu os efeitos de dois decretos que permitia o funcionamento presencial em restaurantes e lanchonetes, comércio varejista e salões de beleza, dentre outros.
Já os municípios de Guarapari e Linhares tiveram suspensas as legislações que enquadravam como essencial toda e qualquer atividade ligadas a serviços de educação física, esportes e afins, tais como academias de musculação, artes marciais, natação, hidroginástica e demais modalidades esportivas.
“Não temos qualquer satisfação em promover essas restrições, mas não há outra saída para salvarmos vidas. Precisamos da compreensão de todos para que possamos aliviar a pressão nos hospitais, porque se não houver cooperação o sistema de saúde vai entrar em colapso”, afirmou.
Rodrigo de Paula destacou ainda que tanto o Governo do Estado, quanto o Ministério Público e demais Poderes estão alinhados para juntos garantir que as políticas de combate à pandemia sejam cumpridas e vidas sejam salvas.
Com informações da Secretaria de Comunicação do governo do ES.