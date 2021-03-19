Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atividades econômicas

Justiça barra flexibilização da quarentena em três cidades do ES

Linhares, Guaparari e Afonso Cláudio publicaram decretos que eram divergentes de regras estabelecidas pelo governo do Estado

Publicado em 19 de Março de 2021 às 12:54

Publicado em 

19 mar 2021 às 12:54
Movimento do comércio na avenida Central no bairro Laranjeiras, na Serra, no primeiro dia de quarentena no ES
Comércio precisou fechar as portas no ES para atender aos critérios do decreto do governo Crédito: Ricardo Medeiros
Justiça barra flexibilização da quarentena em três cidades do ES
O Estado está entrando na Justiça contra as cidades que publicaram decretos autorizando a abertura do comércio ou flexibilizando regras impostas pelo governo no combate à pandemia que vive um novo pico de casos em território capixaba e também no país, sendo o Brasil o epicentro da doença em todo o mundo.
Nesta sexta-feira (19), o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) concedeu três liminares favoráveis ao governo do Estado e ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), em ações impetradas na noite desta quinta (18), conjuntamente pelos dois órgãos, contra as prefeituras de Afonso CláudioGuarapari e Linhares.
Nos três casos, foram questionadas a constitucionalidade de legislações que flexibilizavam as normas mais recentes determinadas pelo Estado para combate ao novo coronavírus (Covid-19), com a implementação de novas medidas restritivas e quarentena para todos os municípios no período de 18 a 31 de março.
Em Afonso Cláudio, a liminar suspendeu os efeitos de dois decretos que permitia o funcionamento presencial em restaurantes e lanchonetes, comércio varejista e salões de beleza, dentre outros.

Veja Também

Quarentena no ES é medida necessária para preservar vidas

Já os municípios de Guarapari e Linhares tiveram suspensas as legislações que enquadravam como essencial toda e qualquer atividade ligadas a serviços de educação física, esportes e afins, tais como academias de musculação, artes marciais, natação, hidroginástica e demais modalidades esportivas.
Na avaliação do procurador-geral do Estado, Rodrigo Francisco de Paula, as decisões mostram que o Poder Judiciário agiu da forma correta e com a sensibilidade de quem entende o momento difícil pelo qual o povo capixaba está passando:
“Não temos qualquer satisfação em promover essas restrições, mas não há outra saída para salvarmos vidas. Precisamos da compreensão de todos para que possamos aliviar a pressão nos hospitais, porque se não houver cooperação o sistema de saúde vai entrar em colapso”, afirmou.
Rodrigo de Paula destacou ainda que tanto o Governo do Estado, quanto o Ministério Público e demais Poderes estão alinhados para juntos garantir que as políticas de combate à pandemia sejam cumpridas e vidas sejam salvas.
Com informações da Secretaria de Comunicação do governo do ES.

TUDO SOBRE A QUARENTENA

Covid-19: confira todas as regras da quarentena para Vitória

Prefeitos da Grande Vitória têm atuação tímida na promoção da quarentena

Quarentena no ES: saiba como denunciar irregularidades

Como lojas e empresas de serviços podem funcionar na quarentena no ES

ES inicia fiscalização e promete agir nas praias nos fins de semana na quarentena

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Comércio Coronavírus no ES Crise Econômica Quarentena no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Você acorda no meio da madrugada? Entenda o que pode estar acontecendo
Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados