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Pandemia

Nova York registra 1° infectado com variante brasileira do coronavírus

O infectado pela P1 é uma pessoa de 90 anos, moradora do Brooklyn e que não possui histórico de viagens recentes. Ainda não se sabe como o paciente contraiu o vírus

Publicado em 21 de Março de 2021 às 11:05

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 mar 2021 às 11:05
A Covid-19 já matou 6.849 pessoas no Espírito Santo em apenas um ano
A variante P1 da Covid-19 foi identificada inicialmente em território brasileiro Crédito: Divulgação
O estado de Nova York, nos Estados Unidos, detectou o primeiro caso de paciente infectado com a variante P1 da Covid-19, a nova cepa identificada inicialmente em território brasileiro. A informação foi divulgada neste sábado (20), pelo governador Andrew Cuomo.
O caso foi identificado por cientistas do Hospital Mount Sinai, na cidade de Nova York, e verificado pelo Departamento de Saúde do Wadsworth Center Laboratories. O DOH está trabalhando com o Departamento de Saúde e Higiene Mental da cidade de Nova York para obter mais informações sobre o paciente e possíveis contatos.
Segundo comunicado, o infectado é uma pessoa de 90 anos, moradora do Brooklyn e que não possui histórico de viagens recentes. Ainda não se sabe como o paciente contraiu o vírus. "A detecção da variante brasileira aqui em Nova York ressalta ainda mais a importância de tomar todas as medidas adequadas para continuar a proteger sua saúde", disse o governador.

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De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, 48 casos da variante brasileira estão em análise no país. O primeiro caso de contaminação pela variante P1 foi identificado em Minnesota, no dia 25 de janeiro.
A entrada de brasileiros nos Estados Unidos está proibida desde 29 de maio de 2020. A medida não se aplica, no entanto, a residentes do país, pessoas casadas com um cidadão americano e filhos ou irmãos de americanos menores de 21 anos.

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