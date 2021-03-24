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Ministério da Saúde

Queiroga promete 1 milhão de vacinas por dia e secretaria contra a Covid

O novo ministro da Saúde afirmou que vacinação em massa foi "determinação expressa" do presidente, mas não detalhou em qual momento a velocidade da imunização aumentará

Publicado em 24 de Março de 2021 às 17:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mar 2021 às 17:28
O atual ministro Pazuello ao lado de Queiroga, que deve assumir a Saúde
O atual ministro Pazuello ao lado de Queiroga, que deve assumir a Saúde Crédito: Tony Winston/Ministério da Saúde
novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prometeu nesta quarta-feira (24) que o Brasil chegará no curto prazo a um ritmo de vacinação contra a Covid-19 de 1 milhão de pessoas por dia.
 Em declaração no Palácio do Planalto, Queiroga, que assumiu o posto na terça (23), disse ainda que vai criar no âmbito da pasta uma secretaria especial para concentrar o combate ao coronavírus.
"Temos condições de vacinar muitas pessoas. Atualmente nós vacinamos 300 mil indivíduos todos os dias. O ministro da Saúde e o governo assumem o compromisso de, no curto prazo, aumentar pelo menos em três vezes essa velocidade de vacinação para 1 milhão de vacinas todos os dias. É uma meta que é plausível, eu digo que é plausível", afirmou.

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