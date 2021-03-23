Governo exonera Pazuello e nomeia Marcelo Queiroga como ministro da Saúde

Marcelo Queiroga, escolhido como novo ministro da Saúde do governo Bolsonaro Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

Queiroga foi anunciado como novo chefe da pasta na última segunda-feira (15), após dias de números recordes da pandemia da covid-19 no País. Sua nomeação era esperada para o dia seguinte, mas não ocorreu. O Estadão/Broadcast mostrou que médico aparece nos registros da Receita Federal como sócio de três empresas, das quais em duas era identificado com sócio-administrador, o que estava atrasando a nomeação.

Além da ligação de Queiroga com as empresas, o destino de Pazuello também travava a oficialização da mudança no comando da pasta. Conforme o Estadão/Broadcast mostrou, Pazuello deve assumir a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que pode sair do Ministério da Economia e ir para o guarda-chuva da Secretaria-Geral da Presidência.