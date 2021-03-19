Bolsonaro diz que Pazuello deixa Ministério da Saúde nesta sexta-feira

"O AZT, na época, também não estava comprovado cientificamente. Então, não vamos simplesmente remar contra, falar mal", disse Bolsonaro, em alusão ao medicamento usado para tratar Aids. "(Quando me chamam de) Capitão Cloroquina, estão pensando que estão me ofendendo, é? Vocês vão ter o "Capitão Corrupção", pelo que tudo indica, concorrendo em 22.

Aquele velho barbudo, capitão corrupção. Vocês sabem de quem eu estou falando. Vocês estão felizes com esse cara", completou ele, numa referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No ú