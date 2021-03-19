Brasil tem 2.659 mortes pela covid-19 em 24h; recorde pelo 20° dia seguido

Sars-Cov-2, novo coronavírus, vírus da Covid-19 Crédito: Pixabay

O Brasil registrou 2.659 novas mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, e em apenas 18 dias do mês de março já superou todas as vítimas de fevereiro, que já tinha sido um período muito ruim no País. A média móvel de óbitos semanal, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, bateu recorde pelo 20º dia consecutivo e ficou em 2.096 nesta quinta-feira (18).

Com transmissão descontrolada da doença, o País tem visto o colapso de várias redes hospitalares. Governadores e prefeitos recorrem a restrições ao comércio e até ao lockdown para frear o vírus. Já o presidente Jair Bolsonaro continua como forte crítico das medidas de isolamento social, recomendadas por especialistas, e afirma temer efeitos negativos na economia.

O número de mortes vem batendo recorde no Brasil e se em todo o mês de fevereiro foram registradas 30.484 óbitos por covid-19, em apenas 18 dias de março esta marca já foi batida e alcançou 32.777 na soma até o momento. Especialistas apontam que no mês de abril pode ser ainda pior e a pandemia se aproximar da triste marca de 4 mil mortes diárias por coronavírus.

Nesta quinta-feira, o número de novas infecções notificadas foi de 87.169 - não estão computados os números do Rio Grande do Norte, não divulgados até a publicação deste texto. No total, o Brasil tem 287.795 mortos e 11.787.600 casos da doença, sendo a segunda nação com mais registros, atrás apenas dos Estados Unidos. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 10.399.432 pessoas estão recuperadas.

O Estado de São Paulo registrou nesta quinta-feira 659 mortes por coronavírus, sua segunda pior marca em toda a pandemia. Outros oito Estados também superaram a barreira de 100 óbitos no dia: Rio Grande do Sul (298), Minas Gerais (274), Paraná (191), Goiás (180), Bahia (153), Santa Catarina (126), Ceará (119) e Rio de Janeiro (109).

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.