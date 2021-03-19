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Covid-19

Bolsonaro ignora morte de ex-aliado Major Olimpio

Na eleição de 2018, Bolsonaro e Major Olimpio estiveram lado a lado. Em maio do ano passado, contudo, romperam relações

Publicado em 19 de Março de 2021 às 08:10

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 mar 2021 às 08:10
Presidente Jair Bolsonaro, durante live na noite desta quinta-feira (18)
Presidente Jair Bolsonaro, durante live na noite desta quinta-feira (18) Crédito: Reprodução/Redes sociais
Durante cerca de uma hora de duração da sua tradicional live nas redes sociais de toda quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) evitou comentar a morte do senador Major Olimpio (PSL-SP), anunciada na tarde de quinta-feira (18). Ex-aliado do presidente, o senador teve morte cerebral em razão das complicações da Covid-19.
Enquanto ministros, filhos do presidente e o vice-presidente Hamilton Mourão se pronunciaram sobre a morte do parlamentar, Bolsonaro adotou o silêncio. Major Olimpio é o terceiro senador a perder a vida em função da Covid-19. Ele testou positivo para a doença no dia 2 de março e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) São Camilo, em São Paulo.
Após o anúncio da morte do senador, Bolsonaro cancelou sua ida ao Congresso, onde faria gesto político e entregaria a medida provisória sobre a nova rodada do auxílio emergencial. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), decretou em seguida luto oficial de 24 horas.
Na eleição de 2018, Bolsonaro e Major Olimpio foram aliados. Em maio do ano passado, contudo, romperam relações. Na época, o senador justificou que o fim da aliança ocorreu porque Bolsonaro não concordava com a defesa do senador pela instalação da CPI da Lava Toga sobre o Supremo Tribunal Federal. Olimpio alegou que o presidente queria proteger seus filhos e, por temer retaliações da Corte, era contra a iniciativa.

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