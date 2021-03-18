Pacheco lamenta morte de Major Olimpio e decreta luto de 24h no Congresso

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Crédito: Pedro França/Agência Senado

"Major Olímpio foi o terceiro senador que perdeu a vida para o novo coronavírus. O senador paraibano José Maranhão faleceu em fevereiro, e Arolde de Oliveira, senador pelo Rio de Janeiro, morreu em outubro do ano passado. As sinceras condolências do Parlamento Brasileiro à família, amigos e a todos os paulistas", diz nota assinada pelo presidente do Senado.

REPERCUSSÕES

Assim que a morte cerebral foi confirmada na conta oficial do Major Olimpio no Twitter, várias autoridades passaram a manifestar pesar à família e amigos, a exemplo do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), que usou a mesma rede social para prestar condolências. O socialista destacou a autenticidade do senador e lamentou que o político tenha sido mais uma vítima da doença que já matou mais de 285 mil pessoas no país.

É com sentimento de profundo pesar que me solidarizo com a família e os amigos do Senador Major Olímpio, mais uma vítima da Covid-19. Sua autenticidade o tornou referência no meio político nacional. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 18, 2021

Também pelas redes sociais o ex-juiz Sergio Moro fez sua homenagem ao senador, a quem se referiu como um grande homem público. "Minha solidariedade à família. Triste pandemia. Tristes tempos", declarou.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fez uma nota de pesar, manifestando sua solidariedade. "Infelizmente mais uma vítima da Covid-19."

Major Olimpio era um político de pautas conservadoras, mas deputados e senadores de diversos espectros lamentaram a morte do parlamentar, que faria 59 anos no próximo sábado (20).

Mesmo adversários políticos ressaltaram as atribuições de Major Olímpio. O líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), afirmou que perdeu um amigo e ressaltou a atuação política do senador por São Paulo. "Amigo muito querido. Nos nossos entraves, nas nossas lutas, mesmo em situação de opinião divergente, havia sempre um carinho, um respeito, pela luta de cada um."

O ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP) também ressaltou aspectos como combatividade e honestidade. "Muito triste com a partida do senador Major Olímpio. Político combativo, lutou contra a Covid até o último suspiro. Honesto e firme, Olimpio tinha sonhos e bandeiras", afirmou Alcolumbre, em nota.

Também afastado de suas funções, por estar infectado com o novo coronavírus, Alessandro Vieira (Cidadania-SE) exaltou a coragem de Major Olímpio e afirmou que o "Brasil está doente".

"Muito triste, momento muito duro para cada um de nós. Olímpio morreu lutando na linha de frente, do mesmo jeito guerreiro que sempre viveu. Que Deus console a família. E que o exemplo de coragem arraste. O Brasil está doente e precisa de cada um de nós", escreveu em redes sociais.

"Um homem de convicções fortes e de bom coração. Perde a política brasileira e todos nós, que ficamos mais pobres e mais tristes. Que Deus o receba e console a família, os amigos e os inúmeros eleitores e admiradores do nosso Major Olímpio. Fica aqui a saudade e o meu profundo pesar", completou.

Na Casa legislativa vizinha, o deputado federal Orlando Silvera (PC do B-SP) lembrou a morte cerebral de Major Olímpio para cobrar punição para o "verdadeiro culpado" pelas mortes em decorrência do novo coronavírus.

"Morreu, vítima da Covid, o senador Major Olimpio. Quantos mais senadores irão morrer até que seja punido o verdadeiro culpado pela tragédia que vivemos? Meus sentimentos aos familiares e amigos", postou em suas redes sociais.

A Frente Parlamentar da Segurança Pública divulgou nota lamentando a morte cerebral do senador, ressaltando sua atuação em defesa da sociedade, tanto na polícia como no legislativo.

"A sociedade brasileira perde um legítimo agente público, que nunca se desviou de suas bandeiras e seus ideais. Agradecemos a Deus pelo privilégio de tê-lo conhecido. Descanse em paz, missão cumprida. Seu legado seguirá vivo em nossa memória e em nossas ações pelo povo brasileiro", afirma o texto.