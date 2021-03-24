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Congresso Nacional

Pacheco convoca governadores para primeira reunião de comitê anti-Covid

A criação do grupo foi anunciada na manhã desta quarta-feira (24); o encontro virtual entre os governadores foi marcado para sexta-feira (26) às 8h

Publicado em 24 de Março de 2021 às 18:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mar 2021 às 18:25
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Crédito: Pedro França/Agência Senado
presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), convocou governadores para uma primeira reunião após a criação do comitê anti-Covid.
O encontro, virtual, foi marcado para sexta-feira (26) às 8h.
O grupo foi anunciado na manhã desta quarta (24) após reunião de Jair Bolsonaro com a cúpula dos três Poderes e alguns governadores.
Segundo pessoas presentes, a ideia da criação do comitê foi de Pacheco, e não de Bolsonaro.
A comissão será comandada pelo presidente da República. O presidente do Senado será o porta-voz dos governadores.
Bolsonaro ficou mais de 300 dias sem encontrar o grupo de governadores, em meio à disputa política durante a pandemia. Na manha desta quarta, apenas alguns foram recebidos.

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