Pacheco convoca governadores para primeira reunião de comitê anti-Covid

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Crédito: Pedro França/Agência Senado

O encontro, virtual, foi marcado para sexta-feira (26) às 8h.

O grupo foi anunciado na manhã desta quarta (24) após reunião de Jair Bolsonaro com a cúpula dos três Poderes e alguns governadores.

Segundo pessoas presentes, a ideia da criação do comitê foi de Pacheco, e não de Bolsonaro.

A comissão será comandada pelo presidente da República. O presidente do Senado será o porta-voz dos governadores.