Quarentena no ES: veja como trocar ou cancelar passagens de viagens

Todas as viagens de transporte interestadual com origem ou destino no Espírito Santo estarão suspensas do dia 28 de março até 4 de abril. A empresa ficará responsável pela remarcação, sem cobrança de taxa adicional, para todos os passageiros que estão com viagens marcadas para este itinerário, dentro deste período. Mais informações pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 723 2121.