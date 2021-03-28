Quarentena no ES: veja como trocar ou cancelar passagens de viagens

A reportagem de A Gazeta
entrou em contato com oito empresas de ônibus responsáveis por operar viagens no Estado. Além da Vale
, que opera o Trem Vitória-Minas; e a Buser, plataforma que oferece o serviço de intermediação entre empresas e passageiros. Veja abaixo quais as orientações e garantias:
O transporte de passageiros entre Cariacica
e Belo Horizonte
(MG) está suspenso entre os dias 28 de março e 4 de abril, em ambos os sentidos. Os passageiros que tiverem as viagens canceladas poderão solicitar remarcação ou reembolso do bilhete, sem custo adicional. Mais informações no telefone: 0800 285 7000.
Todas as viagens de ônibus coletivo estarão suspensas do dia 28 de março a 4 de abril. Passageiros que possuírem viagens marcadas para esse período, tendo como origem ou destino alguma cidade do Espírito Santo, poderão remarcar as passagens sem cobrança de taxas. A troca ou o cancelamento deve ser realizado até o momento de embarque. Todos os detalhes e o passo a passo estão disponíveis no site oficial
.
Também em cumprimento ao decreto do Governo do Estado
, as viagens de ônibus foram suspensas entre os dias 28 de março e 4 de abril. Se você tiver uma viagem marcada para este período, não será cobrada taxa para remarcação. A orientação é entrar em contato pelo telefone 0800 942 3061 ou pelo WhatsApp, no número (34) 3515-7724.
Todas as viagens de transporte interestadual com origem ou destino no Espírito Santo estarão suspensas do dia 28 de março até 4 de abril. A empresa ficará responsável pela remarcação, sem cobrança de taxa adicional, para todos os passageiros que estão com viagens marcadas para este itinerário, dentro deste período. Mais informações pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 723 2121.
A circulação de ônibus da viação nas cidades do Espírito Santo foi paralisada. Caso necessário, os clientes podem solicitar o cancelamento de passagem até três horas antes da viagem e as remarcações podem ser efetuadas até um ano após a data, com isenção de multas e taxas. Os procedimentos devem ser feitos pelo site oficial
ou pelo telefone 0800 941 3334.
A reportagem de A Gazeta também entrou em contato com as viações Kaissara, Rio Doce, Planeta e Gontijo. Além da plataforma Buser. No entanto, nenhuma dessas empresas responderam aos questionamentos feitos. Conforme os retornos forem dados, esse texto será atualizado.