AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Aviso aos viajantes

Quarentena no ES: veja como trocar ou cancelar passagens de viagens

Governo estadual decretou o fechamento de rodoviárias e a suspensão das viagens intermunicipais e interestaduais entre 28 de março e 4 de abril

Publicado em 27 de Março de 2021 às 21:11

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

27 mar 2021 às 21:11
Placa indicativa Rodoviária de Vitória
Rodoviária de Vitória estará fechada entre os próximos dias 28 de março e 4 de abril Crédito: Carlos Alberto Silva
A partir deste domingo (28), as rodoviárias do Espírito Santo ficarão fechadas e as viagens intermunicipais e interestaduais coletivas estarão suspensas em todo o Estado durante uma semana – incluindo o feriado da Sexta-feira da Paixão (2) e o domingo de Páscoa (4), quando famílias têm o costume de se reunir.
Justamente com o objetivo de diminuir a interação social, a medida mais restritiva foi anunciada na última quinta-feira (25) pelo governador Renato Casagrande, em meio à crescente de casos, internações e mortes do novo coronavírus. Mas o que fazer se você já tinha comprado uma passagem?
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com oito empresas de ônibus responsáveis por operar viagens no Estado. Além da Vale, que opera o Trem Vitória-Minas; e a Buser, plataforma que oferece o serviço de intermediação entre empresas e passageiros. Veja abaixo quais as orientações e garantias:

VALE: TREM VITÓRIA-MINAS

O transporte de passageiros entre Cariacica e Belo Horizonte (MG) está suspenso entre os dias 28 de março e 4 de abril, em ambos os sentidos. Os passageiros que tiverem as viagens canceladas poderão solicitar remarcação ou reembolso do bilhete, sem custo adicional. Mais informações no telefone: 0800 285 7000.

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA

Todas as viagens de ônibus coletivo estarão suspensas do dia 28 de março a 4 de abril. Passageiros que possuírem viagens marcadas para esse período, tendo como origem ou destino alguma cidade do Espírito Santo, poderão remarcar as passagens sem cobrança de taxas. A troca ou o cancelamento deve ser realizado até o momento de embarque. Todos os detalhes e o passo a passo estão disponíveis no site oficial.

VIAÇÃO EXPRESSO UNIÃO

Também em cumprimento ao decreto do Governo do Estado, as viagens de ônibus foram suspensas entre os dias 28 de março e 4 de abril. Se você tiver uma viagem marcada para este período, não será cobrada taxa para remarcação. A orientação é entrar em contato pelo telefone 0800 942 3061 ou pelo WhatsApp, no número (34) 3515-7724.

VIAÇÃO ITAPEMIRIM

Todas as viagens de transporte interestadual com origem ou destino no Espírito Santo estarão suspensas do dia 28 de março até 4 de abril. A empresa ficará responsável pela remarcação, sem cobrança de taxa adicional, para todos os passageiros que estão com viagens marcadas para este itinerário, dentro deste período. Mais informações pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 723 2121.

VIAÇÃO 1001

A circulação de ônibus da viação nas cidades do Espírito Santo foi paralisada. Caso necessário, os clientes podem solicitar o cancelamento de passagem até três horas antes da viagem e as remarcações podem ser efetuadas até um ano após a data, com isenção de multas e taxas. Os procedimentos devem ser feitos pelo site oficial ou pelo telefone 0800 941 3334.
A reportagem de A Gazeta também entrou em contato com as viações Kaissara, Rio Doce, Planeta e Gontijo. Além da plataforma Buser. No entanto, nenhuma dessas empresas responderam aos questionamentos feitos. Conforme os retornos forem dados, esse texto será atualizado.

Atualização

29/03/2021 - 6:12
A assessoria da Viação 1001 retornou ao contato. O texto foi atualizado.

Tudo sobre a quarentena no ES

Veja Também

65 pacientes esperam por leitos de Covid em UPAs e PAs do ES

Arcebispo critica a antecipação de três feriados católicos em Vitória

ES chega a 7.249 mortes e ultrapassa os 372 mil casos de Covid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Renato Casagrande Rodoviária de Vitória Águia Branca Vale SA Governo do ES Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Quarentena no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça
Justiça decide que famílias do MST devem desocupar área do governo do ES
O auge da floração das cerejeiras no interior de Alfredo Chaves deve acontecer entre 15 e 25 de julho
Picolé de inhame, morangos, flores e suculentas: tudo no mesmo lugar no ES
Imagem de destaque
Porto: HGT Aracruz e Imetame fecham compra de equipamentos com gigante chinesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados