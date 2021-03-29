Supermercados vão funcionar em horário especial no feriadão de Vitória

Atualização
30/03/2021 - 12:02
Após a publicação desta matéria, Extrabom, Extraplus e Atacado Vem mudaram o horário de funcionamento no feriado. A primeira versão do texto trazia o fechamento às 18 horas, mas o atendimento foi ampliado e ocorrerá até as 20 horas. O texto foi atualizado.
Os supermercados de Vitória terão horário funcionamento especial para atendimento ao público nos estabelecimentos para se adequar ao feriadão inesperado desta semana. As lojas ficarão abertas por menos tempo nos dias que viraram feriados, como acordado na convenção coletiva do setor para dias assim. Alguns estabelecimentos vão fechar às 18 horas, outros às 20 horas.
Na tarde de sexta (26), a Câmara Municipal aprovou a antecipação dos feriados de Nossa Senhora da Penha (12 de abril), Corpus Christi (3 de junho) e Nossa Senhora da Vitória, quando se celebra o aniversário da Capital (8 de setembro). Eles acontecerão nesta semana, entre terça e quinta-feira (30 e 31 de março e 1º de abril)
O texto foi sancionado pelo prefeito Lorenzo Pazolini e publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (29). Assim, somadas ao feriado de sexta-feira da Paixão (dia 2), e ao fim de semana, as datas formarão um "megaferiado" de seis dias na Capital e a cidade deixa também de ter três feriados prolongados durante o ano. A medida, segundo a Prefeitura de Vitória, visa a aumentar o isolamento social e conter o avanço da Covid-19 na cidade.
Antes da antecipação das datas comemorativas, supermercados, bem como as padarias, estavam proibidos de funcionar em feriados, enquanto durasse a quarentena no Espírito Santo.
Como a Capital ficará com um feriadão de quase uma semana, o governo do Estado decidiu tirar a proibição para evitar filas e aglomerações nos mercados. A decisão vale para todo o Estado, mesmo nos municípios que não anteciparam os feriados.
Diante da mudança, os estabelecimentos nas demais cidades do Estado também programaram horários especiais de funcionamento para a sexta-feira (2). Vale lembrar que aos domingos os supermercados continuam proibidos de abrir. Veja abaixo as definições das principais empresas do setor.
COMO OS SUPERMERCADOS VÃO FUNCIONAR NESTA SEMANA
EPA
- Vitória
- Terça (30) a sexta-feira (2): de 8h às 18h.
- Sábado (3): horário normal.
- Demais municípios
- Terça (30) a quinta-feira (1): horário normal
- Sexta-feira (2): de 8h às 18h
EXTRABOM
- Vitória
- Terça (30) até sábado (3): as lojas em Goiabeiras, Itararé, Jardim Camburi, Praia do Suá e Vila Rubim vão funcionar das 8h às 20h.
- Demais municípios
- Terça (30) a quinta-feira (1): horário normal
- Sexta-feira (2): todas as lojas vão funcionar das 8h às 20h, exceto a loja de Colatina, que estará fechada
- Sábado (3): horário normal
EXTRAPLUS
- Vitória
- Terça (30) a sábado (3): as lojas do Hortomercado e de Jardim da Penha, localizadas em Vitória, funcionam das 8h às 20h.
- Demais municípios
- Terça (30) a quinta-feira (1): horário normal
- Sexta-feira (2): todas as lojas vão funcionar das 8h às 20h
- Sábado (3): horário normal
PERIM
- Vitória
- Terça (30) a sexta-feira (2): a unidade da Mata da Praia vai funcionar das 8h às 20h
- Sábado (3): horário normal, das 8h às 22h
- Vila Velha e Cariacica
- Terça (30) a quinta-feira (1): horário normal, das 8h às 22h
- Sexta-feira (2): todas as lojas vão funcionar das 8 às 18h
- Sábado (3): horário normal, das 8h às 22h
CARONE
- Vitória
- Terça (30) a sexta-feira (2): das 8 às 20h
- Sábado (3): horário normal
- Demais municípios
- Terça (30) a quinta-feira (1): horário normal
- Sexta-feira (2): todas as lojas vão funcionar das 8 às 18h
- Sábado (3): horário normal
SAM'S CLUB
- Vitória
- Terça (30) a sexta-feira (2): das 8 às 18h
- Sábado (3): horário normal
OK
- Vitória
- De terça (30) a quinta-feira (1): OK Hipermercado, em Barro Vermelho, vai funcionar das 8h às 20h
- Sexta-feira (2): das 9h às 20h
- Sábado (3): horário normal, até as 22h
- Demais municípios
- De terça (30) a quinta-feira (1): horário normal, das 8h às 22h
- Sexta-feira (2): as lojas do OK Superatacado de Laranjeiras, na Serra; o de Brisamar e de Aribiri, em Vila Velha; o de Maracanã e Shopping Moxuara em Cariacica; e a loja de Linhares vão funcionar das 9h às 20h
- Sábado (3):horário normal, até as 22h
CARREFOUR
- Vila Velha
- De terça (30) a quinta-feira (1): horário normal, das 8h às 22h
- Sexta-feira (2): das 9h às 21h
- Sábado (3): horário normal, das 8h às 22h
ATACADO VEM
- Serra e Guarapari
- De terça (30) a quinta-feira (1): todas as lojas funcionam em horário normal, das 7 às 22h
- Sexta-feira (2): das 8h às 20h
- Sábado (3): das 7 às 22h
Atualização
30/03/2021 - 12:02
Após a publicação desta matéria, Extrabom, Extraplus e Atacado Vem ampliaram o horário de funcionamento no feriado e, a pedido das lojas, o texto foi atualizado.