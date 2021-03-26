Agência do INSS no bairro Monte Belo, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Feriadão de 6 dias - INSS vai fechar agência em Vitória na próxima semana

Segundo o INSS, será feita a remarcação do atendimento para aqueles que estavam agendados para as datas em que a unidade ficará fechada. O segurado deve consultar a nova data pelo canais remotos Meu INSS (aplicativo para celular e portal ) ou pelo telefone 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

O órgão destacou que todos os serviços administrativos estão disponíveis de forma remota, também por estes canais. Assim, não haverá prejuízo no atendimento, uma vez que o segurado pode solicitar benefícios e serviços sem sair de casa.

Por causa da quarentena decretada no Estado, as agências do INSS já estavam abrindo apenas para o atendimento presencial de perícia médica e avaliação social, considerados serviços essenciais.

As demais agências que atendem esses dois serviços vão continuar abertas, mas é preciso fazer o agendamento. São elas: Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha, Montanha, Santa Teresa e Mimoso do Sul.

MEGA FERIADO NA CAPITAL

A medida de antecipação de feriados na Capital foi instituída após votação-relâmpago, que durou menos de quatro minutos, na Câmara Municipal de Vitória, que aprovou, na tarde desta sexta-feira (26), a antecipação de três feriados religiosos em 2021.

Com a decisão no Legislativo municipal, foram antecipados os feriados de Nossa Senhora da Penha (12 de abril), Corpus Christi (3 de junho) e Nossa Senhora da Vitória, quando se celebra o aniversário da Capital (8 de setembro).

Eles acontecerão na próxima semana, nas datas de 30 e 31 de março e 1º de abril. A medida, segundo a Prefeitura de Vitória, visa aumentar o isolamento social e conter o avanço da Covid-19 na cidade.