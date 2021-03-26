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Pandemia

Feriadão de 6 dias: INSS vai fechar agência em Vitória na próxima semana

Será feita a remarcação do atendimento para aqueles que estavam agendados para as datas em que a unidade ficará fechada

Publicado em 26 de Março de 2021 às 20:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2021 às 20:22
Retorno do atendimento ao público no INSS.
Agência do INSS no bairro Monte Belo, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Feriadão de 6 dias - INSS vai fechar agência em Vitória na próxima semana
Após a Prefeitura de Vitória ter anunciado a antecipação de feriados e a criação de um feriadão de 6 dias na próxima semana, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que a agência da Previdência Social em Vitória, localizada no bairro Monte Belo, ficará fechada entre os dias 30 de março e 1º de abril.
Segundo o INSS, será feita a remarcação do atendimento para aqueles que estavam agendados para as datas em que a unidade ficará fechada. O segurado deve consultar a nova data pelo canais remotos Meu INSS (aplicativo para celular e portal) ou pelo telefone 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

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O órgão destacou que todos os serviços administrativos estão disponíveis de forma remota, também por estes canais. Assim, não haverá prejuízo no atendimento, uma vez que o segurado pode solicitar benefícios e serviços sem sair de casa.
Por causa da quarentena decretada no Estado, as agências do INSS já estavam abrindo apenas para o atendimento presencial de perícia médica e avaliação social, considerados serviços essenciais.
As demais agências que atendem esses dois serviços vão continuar abertas, mas é preciso fazer o agendamento. São elas: Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha, Montanha, Santa Teresa e Mimoso do Sul.

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MEGA FERIADO NA CAPITAL

A medida de antecipação de feriados na Capital foi instituída após votação-relâmpago, que durou menos de quatro minutos, na Câmara Municipal de Vitória, que aprovou, na tarde desta sexta-feira (26), a antecipação de três feriados religiosos em 2021.
Com a decisão no Legislativo municipal, foram antecipados os feriados de Nossa Senhora da Penha (12 de abril), Corpus Christi (3 de junho) e Nossa Senhora da Vitória, quando se celebra o aniversário da Capital (8 de setembro).
Eles acontecerão na próxima semana, nas datas de 30 e 31 de março e 1º de abril. A medida, segundo a Prefeitura de Vitória, visa aumentar o isolamento social e conter o avanço da Covid-19 na cidade.
Com isso, somadas ao feriado de Sexta-feira da Paixão, na próxima sexta-feira (2), e ao fim de semana, as datas formarão um mega feriado de seis dias na Capital, já na próxima semana. A cidade deixa também de ter três feriados prolongados durante o ano.

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