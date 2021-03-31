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Serviços essenciais funcionam

Prefeitura da Serra decreta ponto facultativo nesta quinta-feira (1)

Medida foi publicada no Diário Oficial e vai estender os dias de folga de servidores do município, que já terão feriado na sexta

Publicado em 31 de Março de 2021 às 08:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2021 às 08:45
Prefeitura da Serra: pelo menos 10 pessoas derrotadas nas eleições de 2020 foram compensadas com cargos no Executivo
Prefeitura da Serra: servidores da administração direta e indireta terão quatro dias de folga Crédito: Divulgação

Atualização

31/03/2021 - 11:50
A Prefeitura da Serra respondeu a demanda da reportagem após a divulgação desta matéria. Segundo a administração do município, o ponto facultativo não tem relação com a pandemia, mas ressaltou que as operações de fiscalização serão mantidas. As informações foram incluídas no texto.
A Prefeitura da Serra decretou ponto facultativo nesta quinta-feira (1º). A medida foi publicada no Diário Oficial desta quarta e vai estender a folga de servidores do município, que já terão feriado na sexta-feira (2) quando será celebrada a Paixão de Cristo. Eles terão, ao todo, quatro dias para ficar em casa neste feriadão de Páscoa. 
Serão contemplados os servidores da administração pública direta e indireta, de autarquias e fundações do município. Não são alcançados pela medida os serviços essenciais das áreas da saúde, assistência social, serviços funerários e as atividades operacionais da Guarda Municipal, agentes de trânsito, Defesa Civil e guardas-vidas.
E por possuírem calendário próprio, diz um trecho do decreto, as unidades de ensino municipal também não são afetadas pelo decreto, bem como outros serviços considerados ininterruptos a critério da secretaria diretamente responsável. 
A Prefeitura da Serra foi questionada sobre o motivo para a decretação do ponto facultativo e, por nota, informou que a atual situação da pandemia de Covid-19 não determinou a decretação do ponto facultativo no dia 1º de abril. Mas acrescentou que, durante o feriado, serão mantidas operações de fiscalização para evitar aglomerações, além das barreiras sanitárias em diversos pontos estratégicos do município.
No município de Vitória, por exemplo, foram antecipados três feriados religiosos para esta semana, a fim de reduzir a circulação de pessoas dentro das medidas de prevenção e controle da pandemia. 

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