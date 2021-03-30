Após 7 dias internado, prefeito de São Gabriel da Palha tem alta

Tiago Rocha (PSL), prefeito de São Gabriel da Palha Crédito: Arquivo pessoal

Após sete dias internado, o prefeito de São Gabriel da Palha , Tiago Rocha (PSL), recebeu alta nesta segunda-feira (29). O chefe do Executivo municipal estava internado desde o dia 22, após apresentar dores estomacais. O prefeito chegou a fazer dois testes para a detecção de Covid-19 , e os resultados deram negativo, segundo a assessoria da prefeitura. Rocha despacha de casa e deve voltar a comandar presencialmente o município do Noroeste do Espírito Santo na próxima semana, após o feriado de Páscoa.

De acordo com a prefeitura, Rocha vinha apresentando dores estomacais desde sexta-feira (19). O prefeito foi internado na segunda (22) no Hospital Santa Rita, uma unidade particular em São Gabriel da Palha, e transferido para o também particular Hospital São Bernardo, em Colatina, na quarta (24).

TESTES PARA A DETECÇÃO DE COVID-19

Como alguns dos sintomas sentidos pelo prefeito são comuns em pacientes diagnosticados com Covid-19, Rocha realizou dois testes para detecção do novo coronavírus. Segundo a assessoria da prefeitura, o resultado foi negativo nas duas ocasiões. Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a primeira-dama Marcella Rocha contou que Tiago está bem e foi diagnosticado com pedra nos rins.

"Os médicos falaram que ele está bem. Tem umas pedras nos rins, uma infecção intestinal forte, e os outros exames mostraram que está tudo normal", afirmou.

SEGUE DESPACHANDO DE CASA

Até a manhã desta segunda, o prefeito seguiu despachando do hospital. De acordo com o gabinete do Executivo, Rocha seguirá trabalhando de casa até o fim desta semana. Foi de casa que Rocha assinou, na segunda, o quarto decreto relacionado a restrições para o comércio, devido à quarentena decretada no Estado para conter a Covid-19, válida até o próximo dia 4

nº 2.127, o prefeito determina que o município siga todas as determinações da quarentena estadual e revoga o decreto nº 2.126, que permitia que estabelecimentos como farmácias e supermercados pudessem receber presencialmente clientes. O decreto nº 2.126 afrouxou as regras do decreto municipal 2.118, que implantou medidas restritivas semelhantes às de lockdown, quando a circulação de pessoas e o funcionamento do comércio são restringidos. Neste quarto decreto,, o prefeito determina que o município siga todas as determinações da quarentena estadual e revoga o decreto, que permitia que estabelecimentos como farmácias e supermercados pudessem receber presencialmente clientes. O decreto, que implantou medidas restritivas semelhantes às de lockdown, quando a circulação de pessoas e o funcionamento do comércio são restringidos.

O primeiro decreto assinado pelo prefeito permitia o funcionamento de todos os setores do comércio considerados não essenciais. No entanto, após ser notificado pelo Ministério Público Estadual (MPES), o prefeito recuou e decidiu respeitar as restrições estabelecidas pelo Estado

CORONAVÍRUS EM SÃO GABRIEL DA PALHA