Sandro Locutor ganha cargo no governo Casagrande

O ex-deputado estadual Sandro Locutor (PROS) foi nomeado para uma subsecretaria de Esportes no governo de Renato Casagrande (PSB). Sem mandato, ele volta a ocupar um cargo na administração do socialista após disputar a eleição para a Prefeitura de Cariacica, no ano passado, e sair derrotado. Na pasta, a remuneração do subsecretário é de R$ 9.658.
A nomeação de Sandro Heleno Gomes de Souza, como o ex-deputado é registrado oficialmente, foi publicada nesta quarta-feira (31), no Diário Oficial do Estado.
Sandro Locutor foi deputado estadual por dois mandatos (2010 e 2014), e concorreu ao cargo de deputado federal em 2018, sem sucesso.
Então, passou a ocupar cargos no governo de Renato Casagrande. Primeiro, foi subsecretário da Casa Civil, mas foi exonerado em julho de 2019, e realocado como assessor especial do Detran. Na nova função, ficou até agosto do ano passado, quando precisou sair para cumprir a exigência da legislação eleitoral por ser candidato à prefeitura.
Durante a campanha, Sandro Locutor teve que ser internado devido à infecção pelo coronavírus e não conseguiu levar sua candidatura para o segundo turno. Nesta fase, ele apoiou Euclério Sampaio, que acabou eleito prefeito de Cariacica.