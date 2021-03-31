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Subsecretário de Esportes

Sandro Locutor ganha cargo no governo Casagrande

Ex-deputado estadual já fez parte da equipe do socialista, antes de se afastar para disputar a eleição à Prefeitura de Cariacica no ano passado

Publicado em 31 de Março de 2021 às 10:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2021 às 10:37
Sandro Locutor com apoiadores em evento no dia 14 de outubro
Sandro Locutor se afastou do governo do Estado, em agosto de 2020, para disputar a Prefeitura de Cariacica, mas foi derrotado Crédito: Reprodução/Instagram @sandrolocutoroficial
O ex-deputado estadual Sandro Locutor (PROS) foi nomeado para uma subsecretaria de Esportes no governo de Renato Casagrande (PSB). Sem mandato, ele volta a ocupar um cargo na administração do socialista após disputar a eleição para a Prefeitura de Cariacica, no ano passado, e sair derrotado. Na pasta, a remuneração do subsecretário é de R$ 9.658.
A nomeação de Sandro Heleno Gomes de Souza, como o ex-deputado é registrado oficialmente, foi publicada nesta quarta-feira (31), no Diário Oficial do Estado. 
Sandro Locutor foi deputado estadual por dois mandatos (2010 e 2014), e concorreu ao cargo de deputado federal em 2018, sem sucesso. 
Então, passou a ocupar cargos no governo de Renato Casagrande. Primeiro, foi subsecretário da Casa Civil, mas foi exonerado em julho de 2019, e realocado como assessor especial do Detran. Na nova função, ficou até agosto do ano passado, quando precisou sair para cumprir a exigência da legislação eleitoral por ser candidato à prefeitura. 
Durante a campanha, Sandro Locutor teve que ser internado devido à infecção pelo coronavírus e não conseguiu levar sua candidatura para o segundo turno. Nesta fase, ele apoiou Euclério Sampaio, que acabou eleito prefeito de Cariacica. 

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