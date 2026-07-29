Mala com 20 kg de haxixe é encontrada em condomínio de Guarapari

Cerca de 20 quilos de haxixe foram apreendidos em uma casa abandonada de um condomínio no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari, no Espírito Santo, na terça-feira (28). A droga estava escondida dentro de uma mala, em um cômodo nos fundos do imóvel, e foi localizada com a ajuda de um cão farejador da Polícia Militar.
A apreensão ocorreu após denúncias de que traficantes estariam utilizando imóveis abandonados do condomínio para armazenar drogas. Dentro da mala, os militares encontraram 196 tabletes de haxixe. O material foi encaminhado à Delegacia Regional de Guarapari. Ninguém foi preso.