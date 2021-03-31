Aliado de Casagrande, Victor Coelho assume associação de prefeitos capixabas

Para o Palácio Anchieta, um aliado dirigindo a Amunes é importante e estratégico. O presidente vai atuar tanto para ouvir todos os municípios e organizar as demandas que serão levadas ao governo, quanto na via contrária, levando aos prefeitos pautas de interesse do Estado. Ter um aliado liderando a instituição, portanto, permite ao governo ter um "braço" de articulação em todos os municípios.