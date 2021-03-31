Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reviravolta

Contarato tem fortes chances de se filiar ao PT

De saída confirmada da Rede, senador foi convidado pelos principais líderes petistas do Estado para se filiar ao partido, em reunião virtual na última segunda-feira (29). Senadores do PT estão envolvidos e até Lula deve entrar na mobilização para atrair o senador

Publicado em 31 de Março de 2021 às 19:57

Públicado em 

31 mar 2021 às 19:57
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Contarato foi elogiado por ter assumido protagonismo ao presidir a Comissão de Meio Ambiente do Senado
Contarato foi convidado por vários líderes petistas para se filiar ao PT Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senador
Conforme o colunista Leonel Ximenes publicou na manhã desta quarta-feira (31), o senador Fabiano Contarato está de saída da Rede Sustentabilidade. Em nota enviada à imprensa por sua assessoria, ele mesmo confirma que decidiu se desfiliar do partido de Marina Silva, mas afirma que ainda não se decidiu sobre nova filiação. Entretanto, a coluna apurou que há chances muito fortes de o próximo destino de Contarato ser o Partido dos Trabalhadores. O PT não só fez um convite formal ao senador como está se empenhando fortemente para tê-lo em seus quadros, numa articulação que passa por Brasília e por uma reacomodação de forças políticas visando às eleições gerais de 2022.
Da direção estadual à cúpula nacional do PT, o partido já estendeu o tapete literalmente vermelho para Contarato, que também é professor de Direito e delegado da Polícia Civil do Espírito Santo. Senadores do PT por outros Estados, como Humberto Costa (PE), também já conversaram com ele e o convidaram a entrar na sigla.
Entre líderes locais do partido, o desejo de filiá-lo é grande, assim como a expectativa de que ele aceite o convite. No entanto, dirigentes petistas estão tratando o tema com extrema cautela e respeitando o tempo de Contarato, a quem cabe inteiramente a decisão – até porque ele também tem convites de outras agremiações de esquerda.
Por determinação da direção nacional do PT, o Diretório Estadual deliberou sobre o convite a Contarato em reunião no sábado retrasado (20). Nessa reunião, foi escalada uma comitiva com o objetivo específico de tratar do assunto com o senador. O convite da direção estadual foi formalizado a ele em reunião virtual com líderes petistas, na última segunda-feira (29).
A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, também participa da articulação, e havia a expectativa de que, ainda nesta semana, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonasse para Contarato, a fim de reforçar o convite.
Segundo uma fonte do PT do Espírito Santo que participa dessa força-tarefa, o “namoro” do partido com Contarato vem se desenrolando há cerca de dois meses. E o projeto do PT para o senador seria lançá-lo ao governo do Estado pela legenda, num palanque com Lula, em 2022. Mas isso é uma outra etapa das conversações. Primeiro ele precisa se filiar. E, para isso, só o que falta é o seu "sim".

Veja Também

Assessor de Contarato, ex-deputado Roberto Carlos retorna para o PT

Contarato sobre Lula candidato em 2022: “Bolsonaro não vencerá de WO”

Poucas&Boas: Contarato quer taxar as grandes fortunas no Brasil

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Fabiano Contarato PT REDE
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados