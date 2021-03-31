Contarato tem fortes chances de se filiar ao PT

Contarato foi convidado por vários líderes petistas para se filiar ao PT Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senador

Da direção estadual à cúpula nacional do PT, o partido já estendeu o tapete literalmente vermelho para Contarato, que também é professor de Direito e delegado da Polícia Civil do Espírito Santo. Senadores do PT por outros Estados, como Humberto Costa (PE), também já conversaram com ele e o convidaram a entrar na sigla.

Entre líderes locais do partido, o desejo de filiá-lo é grande, assim como a expectativa de que ele aceite o convite. No entanto, dirigentes petistas estão tratando o tema com extrema cautela e respeitando o tempo de Contarato, a quem cabe inteiramente a decisão – até porque ele também tem convites de outras agremiações de esquerda.

Por determinação da direção nacional do PT, o Diretório Estadual deliberou sobre o convite a Contarato em reunião no sábado retrasado (20). Nessa reunião, foi escalada uma comitiva com o objetivo específico de tratar do assunto com o senador. O convite da direção estadual foi formalizado a ele em reunião virtual com líderes petistas, na última segunda-feira (29).

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, também participa da articulação, e havia a expectativa de que, ainda nesta semana, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonasse para Contarato, a fim de reforçar o convite.