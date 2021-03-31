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Leonel Ximenes

Senador Fabiano Contarato vai se desfiliar da Rede

Parlamentar ainda não definiu seu novo partido, mas certamente será uma legenda mais à esquerda

Publicado em 31 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

31 mar 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Contarato já comunicou sua decisão de deixar a Rede aos dirigentes nacionais do partido
Contarato já comunicou sua decisão de deixar a Rede aos dirigentes nacionais do partido Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
Já está decidido: o senador Fabiano Contarato (ES) vai deixar a Rede Sustentabilidade, partido ao qual está filiado há quase três anos. O parlamentar capixaba já comunicou sua decisão à ex-senadora e ex-ministra Marina Silva, personalidade mais visível da legenda, à ex-senadora Heloísa Helena, dirigente nacional do partido, e ao ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos, também filiado à Rede.
Segundo a coluna apurou, Contarato ainda não escolheu o seu futuro partido, mas é certo que a legenda terá um perfil de centro-esquerda. Nada mais natural para quem faz dura oposição no Senado ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), cujos aliados habitualmente atacam o parlamentar capixaba nas redes sociais.
Nos bastidores políticos há quem diga que Contarato vai se filiar ao Partido dos Trabalhadores (PT), mas pessoas próximas ao senador dizem que ele realmente ainda não definiu sua futura legenda.

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A coluna apurou também que Marina Silva ficou surpresa com a decisão de Contarato e chegou a pedir ao aliado para que ele reavaliasse a desfiliação da Rede, no entanto é certo que o parlamentar não vai recuar da decisão de mudar de partido.
Segundo fontes próximas a Contarato, ele está em busca de uma legenda que tenha mais enraizamento social e que tenha como grande alvo da sua atuação política os segmentos mais pobres da sociedade.
Ainda de acordo com esses interlocutores, o senador se ressente, na Rede, da falta de um debate permanente sobre o cenário atual tanto no nível nacional quanto no local.

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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