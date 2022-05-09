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Furou 5 bloqueios

Perseguição após roubo de carro termina com tiros e morte de suspeito no ES

PM começou a perseguição no início na noite deste domingo (8), em Cariacica, passou pela Rodovia do Sol, em Vila Velha, e só terminou em Guarapari, na madrugada desta segunda (9)

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 12:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2022 às 12:12
Um homem morreu após uma perseguição que terminou com troca de tiros, entre a noite deste domingo (8) e a madrugada desta segunda-feira (9), em Guarapari, na Grande Vitória
De acordo com o boletim da Polícia Militar, a perseguição ao suspeito, ainda não identificado, teria começado em Cariacica, depois que ele roubou o carro de um motorista de aplicativo, ameaçando-o mostrando uma arma na cintura, enquanto a vítima aguardava um passageiro, próximo ao Terminal de Campo Grande.
Perseguição após roubo de carro terminou com troca de tiros e morte de suspeito.
Perseguição após roubo de carro terminou com troca de tiros e morte de suspeito. Crédito: Leitor A Gazeta
Um funcionário do terminal contou que minutos antes do roubo do carro o suspeito estaria sob efeito de drogas dentro do terminal. Após o roubo do veículo, o homem fugiu na direção da BR 262 e depois acessou a Rodovia do Sol. O motorista de aplicativo acessou o localizador e repassou o paradeiro do suspeito a policiais militares, que iniciaram a perseguição.

CINCO BLOQUEIOS

Ao todo, foram montados cinco bloqueios para tentar prender o suspeito, que dirigia em alta velocidade e resistiu às ordens de parada. Em alguns momentos ele chegou a jogar o veículo em direção aos policiais e até colidiu em um carro da PM.
Carro de suspeito que acabou morto após furar bloqueios e atirar contra a polícia
Carro de suspeito que acabou morto após furar bloqueios e atirar contra a polícia Crédito: Rodrigo Gomes
Após passar pela Rodovia do Sol, o homem fugiu na direção da BR 101. Quando foi alcançado por alguns militares, ele disparou e os policiais revidaram. Nas proximidades da BR 101, o homem perdeu o controle da direção e o carro ficou parado na pista. Ele desembarcou e se jogou ao chão, mostrando que estava ferido. Dentro do carro, militares encontraram um revólver calibre 38 municiado.
Baleado, o homem foi levado ao pronto atendimento do bairro Ipiranga, em Guarapari, e morreu na madrugada desta segunda. O carro roubado foi encaminhado ao pátio da Polícia Civil.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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