Perseguição após roubo de carro termina com tiros e morte de suspeito no ES

Um homem morreu após uma perseguição que terminou com troca de tiros, entre a noite deste domingo (8) e a madrugada desta segunda-feira (9), em Guarapari , na Grande Vitória

De acordo com o boletim da Polícia Militar , a perseguição ao suspeito, ainda não identificado, teria começado em Cariacica , depois que ele roubou o carro de um motorista de aplicativo, ameaçando-o mostrando uma arma na cintura, enquanto a vítima aguardava um passageiro, próximo ao Terminal de Campo Grande.

Perseguição após roubo de carro terminou com troca de tiros e morte de suspeito. Crédito: Leitor A Gazeta

Um funcionário do terminal contou que minutos antes do roubo do carro o suspeito estaria sob efeito de drogas dentro do terminal. Após o roubo do veículo, o homem fugiu na direção da BR 262 e depois acessou a Rodovia do Sol. O motorista de aplicativo acessou o localizador e repassou o paradeiro do suspeito a policiais militares, que iniciaram a perseguição.

CINCO BLOQUEIOS

Ao todo, foram montados cinco bloqueios para tentar prender o suspeito, que dirigia em alta velocidade e resistiu às ordens de parada. Em alguns momentos ele chegou a jogar o veículo em direção aos policiais e até colidiu em um carro da PM.

Carro de suspeito que acabou morto após furar bloqueios e atirar contra a polícia Crédito: Rodrigo Gomes

Após passar pela Rodovia do Sol, o homem fugiu na direção da BR 101. Quando foi alcançado por alguns militares, ele disparou e os policiais revidaram. Nas proximidades da BR 101, o homem perdeu o controle da direção e o carro ficou parado na pista. Ele desembarcou e se jogou ao chão, mostrando que estava ferido. Dentro do carro, militares encontraram um revólver calibre 38 municiado.

Baleado, o homem foi levado ao pronto atendimento do bairro Ipiranga, em Guarapari, e morreu na madrugada desta segunda. O carro roubado foi encaminhado ao pátio da Polícia Civil