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Prédio na Enseada

Vídeo: trio invade prédio, ataca porteiro e rouba bicicleta em Vitória

Câmeras de videomonitoramento mostram porteiro sendo atacado com pedradas e golpes de faca. Ele conseguiu se trancar na guarita e se defendeu com um pedaço de madeira

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 20:05

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

09 mai 2022 às 20:05
Três suspeitos invadiram um prédio na Enseada do Suá, em Vitória, para roubar uma bicicleta na madrugada desta segunda-feira (9). Por volta das 5h, câmeras de videomonitoramento do local registraram o momento em que dois homens pularam a grade do edifício, enquanto o terceiro esperava do lado de fora. Minutos depois, o porteiro que estava na guarita passou a ser atacado com pedradas e golpes de faca. Ele conseguiu se trancar e se defendeu com um pedaço de madeira que estava no local. 
No horário do crime, a Polícia Militar foi acionada. Segundo a corporação, um solicitante informou ter ouvido gritos de pedido de socorro vindos do condomínio. No local, os militares fizeram contato com o porteiro que, segundo a PM, relatou que o prédio havia sido invadido por três indivíduos que, posteriormente, fugiram levando uma bicicleta. Os policiais realizaram buscas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil destacou que não encontrou ocorrência com detidos relacionada a este fato. A orientação da corporação é que, em casos sem flagrante,a vítima registre a ocorrência podendo comparecer pessoalmente à delegacia ou por meio da Delegacia Online, para que a Polícia Civil tome conhecimento do caso e inicie as investigações. 

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