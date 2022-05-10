Corpo é encontrado boiando no mar da Praia de Itapuã, em Vila Velha

O corpo de um homem, sem identificação, foi encontrado boiando no mar da Praia de Itapuã, em Vila Velha, no início da noite desta segunda-feira (9). Segundo a Polícia Militar, o corpo não tinha sinais de violência e foi retirado da água. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o cadáver foi removido.
A Polícia Civil reiterou que o corpo não apresentava sinais de violência e que foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, em seguida, liberado para os familiares.
Ainda de acordo com a corporação, o caso foi encaminhado para a Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, que aguarda o resultado dos exames para definir se um inquérito será instaurado, caso seja confirmado que trata-se de uma morte violenta.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para a ocorrência, mas que, quando chegaram ao local, os militares observaram que o corpo já estava na areia da praia e, por isso, não atuaram na ocorrência.