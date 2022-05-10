Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Morte

Corpo é encontrado boiando no mar da Praia de Itapuã, em Vila Velha

A vítima é um homem, que foi encontrado no início da noite desta segunda-feira (9) e, segundo a Polícia Civil, não há sinais de violência; polícia vai apurar se trata-se de morte violenta ou não

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 11:50

Daniel Pasti

Movimento de pessoas durante a pandemia de Coronavírus na Praia de Itapoã, Vila Velha
Corpo de homem foi encontrado boiando no mar da praia de Itapoã, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
O corpo de um homem, sem identificação, foi encontrado boiando no mar da Praia de Itapuã, em Vila Velha, no início da noite desta segunda-feira (9). Segundo a Polícia Militar, o corpo não tinha sinais de violência e foi retirado da água. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o cadáver foi removido.
A Polícia Civil reiterou que o corpo não apresentava sinais de violência e que foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, em seguida, liberado para os familiares.
Ainda de acordo com a corporação, o caso foi encaminhado para a Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, que aguarda o resultado dos exames para definir se um inquérito será instaurado, caso seja confirmado que trata-se de uma morte violenta.
Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para a ocorrência, mas que, quando chegaram ao local, os militares observaram que o corpo já estava na areia da praia e, por isso, não atuaram na ocorrência.

Tópicos Relacionados

Bombeiros Grande Vitória Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados