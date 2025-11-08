Ofereceu R$ 50 mil

Gerente do tráfico ligado a Marujo tenta subornar guardas e é preso na Serra

Davi Couto Santos Paranhos, conhecido como “Chokito", estava andando pela rua quando foi abordado pela Guarda Municipal

Um dos principais gerentes do tráfico de drogas ligado a Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, foi preso na manhã deste sábado (8). Davi Couto Santos Paranhos, conhecido como “Chokito”, passava pela Avenida Martin Pescador, em Eldorado, na Serra, quando foi abordado. Conforme o comandante Nascimento, da Guarda Municipal, o criminoso tentou subornar os agentes: primeiro, ofereceu R$ 25 mil para não ser capturado. Ao perceber que a tentativa não funcionava, aumentou o valor para R$ 50 mil.

Além do dinheiro, segundo o comandante, Chokito informou ter posse de armas e drogas que poderiam ser entregues aos guardas.

"Ele mesmo comentou sobre a ligação dele com o Marujo. O indivíduo estava se escondendo na região desde a prisão do Marujo (em março do ano passado) e soubemos que transitava pelo local. Os agentes então identificaram quando ele andava pela rua e, ao procurarmos no Banco Nacional de Mandados de Prisão, encontramos um mandado por associação ao tráfico", detalhou Nascimento.

O comandante explicou ainda que, quando todas as alternativas utilizadas por Chokito não deram certo, ele tentou fugir. "A equipe utilizou do uso moderado da força para detê-lo e ele foi imobilizado. Em seguida, encaminhado para a delegacia", informou. Os agentes fizeram buscas para encontrar as armas e drogas mencionadas pelo criminoso, mas sem sucesso.

No registro da ocorrência ainda consta que Davi xingou e ameaçou a família dos guardas ao chegar na 3ª Delegacia Regional da Serra.

O nome de Chokito já havia sido divulgado pela Polícia Civil em julho deste ano, junto a outros integrantes da rede de Marujo — que, por anos, foi o criminoso mais procurado do Espírito Santo. Na ocasião, Davi foi descrito como "um dos principais gerentes do tráfico de drogas ligados a Marujo".

A reportagem de A Gazeta pediu mais detalhes da prisão à Polícia Civil, mas, até a publicação desta matéria, não houve retorno.

