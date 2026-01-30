Motorista é preso com caminhão "clone" de viatura do Exército em Marataízes

Caminhão-guincho circulava com identificação de viatura do Exército Brasileiro em Marataízes, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um motorista foi preso em flagrante por dirigir um caminhão-guincho "clone" de uma viatura do Exército Brasileiro no bairro Cidade Nova, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (30). Para a Polícia Civil, o suspeito contou que comprou o veículo há seis anos e negou saber sobre alguma irregularidade. Ele é sócio-proprietário de uma empresa de autossocorro que atua na região.

A PC identificou que o veículo foi alvo de uma falsificação conhecida como “Fraude Renavam”. Nesse golpe, os criminosos usam o número do chassi de outro veículo — no caso, uma viatura do Exército Brasileiro — para cadastrar outros roubados ou furtados no Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).