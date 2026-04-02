Escola de samba vira patrimônio cultural de Vila Velha

Mestre-sala e porta bandeira da MUG se apresentam no Sambão do Povo; escola de Vila Velha é a atual campeã Crédito: Fernando Madeira

A Câmara Municipal de Vila Velha aprovou, por unanimidade, o projeto de lei de autoria do vereador George Alves (Podemos) que reconhece a Mocidade Unida da Glória (MUG) como Patrimônio Cultural Imaterial do município.

Fundada em 1980, a MUG - a atual campeã do carnaval capixaba - construiu ao longo de sua trajetória uma história marcada por tradição, paixão e conquistas, tornando-se uma das mais importantes escolas de samba do Espírito Santo e símbolo da cultura popular de Vila Velha.

O reconhecimento como patrimônio imaterial, segundo a MUG, reforça o papel da escola na preservação da memória, das tradições carnavalescas e na valorização da identidade cultural do município, além de abrir caminhos para ações de incentivo, salvaguarda e fortalecimento de sua atuação social e cultural.

“O projeto, de autoria do vereador George Alves, estabelece o reconhecimento da escola em razão de sua destacada relevância artística, social, cultural e histórica para a população de Vila Velha”, diz a escola. ￼