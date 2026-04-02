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Leonel Ximenes

Escola de samba vira patrimônio cultural de Vila Velha

Agremiação já é a maior campeã do Carnaval capixaba na era do Sambão do Povo

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 12:52

Públicado em 

02 abr 2026 às 12:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Confira o desfile da MUG no Carnaval 2026
Mestre-sala e porta bandeira da MUG se apresentam no Sambão do Povo; escola de Vila Velha é a atual campeã Crédito: Fernando Madeira
A Câmara Municipal de Vila Velha aprovou, por unanimidade, o projeto de lei de autoria do vereador George Alves (Podemos) que reconhece a Mocidade Unida da Glória (MUG) como Patrimônio Cultural Imaterial do município.
Fundada em 1980, a MUG - a atual campeã do carnaval capixaba - construiu ao longo de sua trajetória uma história marcada por tradição, paixão e conquistas, tornando-se uma das mais importantes escolas de samba do Espírito Santo e símbolo da cultura popular de Vila Velha.

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O reconhecimento como patrimônio imaterial, segundo a MUG, reforça o papel da escola na preservação da memória, das tradições carnavalescas e na valorização da identidade cultural do município, além de abrir caminhos para ações de incentivo, salvaguarda e fortalecimento de sua atuação social e cultural.
“O projeto, de autoria do vereador George Alves, estabelece o reconhecimento da escola em razão de sua destacada relevância artística, social, cultural e histórica para a população de Vila Velha”, diz a escola. ￼
“A aprovação representa uma vitória para toda a comunidade da MUG, seus componentes, dirigentes, torcedores e para todos aqueles que reconhecem no samba um patrimônio vivo da história da cidade”, acrescentou a agremiação, que tem 10 títulos conquistados no Carnaval do Espírito Santo, a maior campeã na era do Sambão do Povo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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