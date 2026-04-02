Escola de samba vira patrimônio cultural de Vila Velha

A Câmara Municipal de Vila Velha aprovou, por unanimidade, o projeto de lei de autoria do vereador George Alves (Podemos) que reconhece a Mocidade Unida da Glória (MUG) como Patrimônio Cultural Imaterial do município.
Fundada em 1980, a MUG - a atual campeã do carnaval capixaba - construiu ao longo de sua trajetória uma história marcada por tradição, paixão e conquistas, tornando-se uma das mais importantes escolas de samba do Espírito Santo e símbolo da cultura popular de Vila Velha.
O reconhecimento como patrimônio imaterial, segundo a MUG, reforça o papel da escola na preservação da memória, das tradições carnavalescas e na valorização da identidade cultural do município, além de abrir caminhos para ações de incentivo, salvaguarda e fortalecimento de sua atuação social e cultural.
“O projeto, de autoria do vereador George Alves, estabelece o reconhecimento da escola em razão de sua destacada relevância artística, social, cultural e histórica para a população de Vila Velha”, diz a escola. ￼
“A aprovação representa uma vitória para toda a comunidade da MUG, seus componentes, dirigentes, torcedores e para todos aqueles que reconhecem no samba um patrimônio vivo da história da cidade”, acrescentou a agremiação, que tem 10 títulos conquistados no Carnaval do Espírito Santo, a maior campeã na era do Sambão do Povo.