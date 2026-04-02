Drive-thru de torta capixaba é novidade em festival na Ilha das Caieiras

Quilo da torta no festival custará R$ 200 Crédito: Vitor Jubini

Tradição em Vitória na Semana Santa, o Festival da Torta Capixaba toma conta da Ilha das Caieiras até domingo (5), reunindo gastronomia e música diante de um dos mais belos cenários da Capital.

Neste ano, o evento realiza pela primeira vez a venda de torta capixaba pelo sistema de drive-thru, com uma estrutura montada na antiga Faesa para atender até mil carros por dia na sexta (3) e no sábado (4), sempre das 10h às 16h.

Nos quatro dias de programação, o quilo da receita, preparada tradicionalmente com bacalhau, caranguejo, siri desfiado, camarão, palmito, ovos, tomate, cebola e coentro, custará R$ 200.

A torta está disponível para venda em diversos tamanhos, inclusive o individual, com 100g, a R$ 20. Moqueca, bobó de camarão, pastel de siri e empada de camarão completam as opções.

O festival terá 33 barracas e 14 restaurantes envolvidos, compondo uma vila gastronômica que terá também palco para apresentações musicais gratuitas. Passarão por ele oito atrações, além de DJs, com uma mistura de samba, pagode e ritmos populares.

Programação musical:

QUINTA-FEIRA (02/04)

11h - Chico Hosken SEXTA-FEIRA (03/04)

11h30 - Leandro Tobias

14h30 - Duduzinho

Das 17h às 19h - Resenha de Pagode SÁBADO (04/04)

11h30 - 1/4 de Coco

14h - LeqSamba

16h30 - Donato Fontana DOMINGO (05/04)

11h - Samba Diverso

14h30 - d'Bem com a Vida

Das 17h às 19h - Tati Azevedo