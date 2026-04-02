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Frutos do mar

Drive-thru de torta capixaba é novidade em festival na Ilha das Caieiras

Tradicional em Vitória na Semana Santa, evento contará com duas tendas preparadas para atender até mil carros por dia, na sexta e no sábado
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 14:25

Torta Capixaba produzida por Eliana Santos do restaurante Beco do Siri na Ilha das Caieiras
Quilo da torta no festival custará R$ 200 Crédito: Vitor Jubini
Tradição em Vitória na Semana Santa, o Festival da Torta Capixaba toma conta da Ilha das Caieiras até domingo (5), reunindo gastronomia e música diante de um dos mais belos cenários da Capital. 
Neste ano, o evento realiza pela primeira vez a venda de torta capixaba pelo sistema de drive-thru, com uma estrutura montada na antiga Faesa para atender até mil carros por dia na sexta (3) e no sábado (4), sempre das 10h às 16h. 
Nos quatro dias de programação, o quilo da receita, preparada tradicionalmente com bacalhau, caranguejo, siri desfiado, camarão, palmito, ovos, tomate, cebola e coentro, custará R$ 200.

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A torta está disponível para venda em diversos tamanhos, inclusive o individual, com 100g, a R$ 20. Moqueca, bobó de camarão, pastel de siri e empada de camarão completam as opções.
O festival terá 33 barracas e 14 restaurantes envolvidos, compondo uma vila gastronômica que terá também palco para apresentações musicais gratuitas. Passarão por ele oito atrações, além de DJs, com uma mistura de samba, pagode e ritmos populares. 

Programação musical:

QUINTA-FEIRA (02/04)
  • 11h - Chico Hosken 
SEXTA-FEIRA (03/04)
  • 11h30 - Leandro Tobias
  • 14h30 - Duduzinho
  • Das 17h às 19h - Resenha de Pagode 
SÁBADO (04/04)
  • 11h30 - 1/4 de Coco
  • 14h - LeqSamba
  • 16h30 - Donato Fontana 
DOMINGO (05/04) 
  • 11h - Samba Diverso
  • 14h30 - d'Bem com a Vida
  • Das 17h às 19h - Tati Azevedo
FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA 2026
Quando: até domingo (5/04) 
Onde: na Rua Felicidade Correia dos Santos, Ilha das Caieiras, Grande São Pedro, Vitória
Horários: quinta, das 10h às 15h; sexta, 10h às 18h; sábado, das 10h às 20h; domingo, das 10h às 18h
Drive-thru de torta capixaba: sexta e sábado, das 10h às 16h, na antiga Faesa (CEEFMTI São Pedro Dr. Agesandro da Costa Pereira). Rodovia Serafim Derenzi, 3115, Comdusa, Vitória. Preços: R$ 100/500g; R$ 200/1kg
Mais informações: @vitoriaonline e @institutopaneladebarro.

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