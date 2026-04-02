Drive-thru de torta capixaba é novidade em festival na Ilha das Caieiras

Tradição em Vitória na Semana Santa, o Festival da Torta Capixaba toma conta da Ilha das Caieiras até domingo (5), reunindo gastronomia e música diante de um dos mais belos cenários da Capital.
Neste ano, o evento realiza pela primeira vez a venda de torta capixaba pelo sistema de drive-thru, com uma estrutura montada na antiga Faesa para atender até mil carros por dia na sexta (3) e no sábado (4), sempre das 10h às 16h.
Nos quatro dias de programação, o quilo da receita, preparada tradicionalmente com bacalhau, caranguejo, siri desfiado, camarão, palmito, ovos, tomate, cebola e coentro, custará R$ 200.
A torta está disponível para venda em diversos tamanhos, inclusive o individual, com 100g, a R$ 20. Moqueca, bobó de camarão, pastel de siri e empada de camarão completam as opções.
O festival terá 33 barracas e 14 restaurantes envolvidos, compondo uma vila gastronômica que terá também palco para apresentações musicais gratuitas. Passarão por ele oito atrações, além de DJs, com uma mistura de samba, pagode e ritmos populares.
Programação musical:
QUINTA-FEIRA (02/04)
- 11h - Chico Hosken
- 11h30 - Leandro Tobias
- 14h30 - Duduzinho
- Das 17h às 19h - Resenha de Pagode
- 11h30 - 1/4 de Coco
- 14h - LeqSamba
- 16h30 - Donato Fontana
- 11h - Samba Diverso
- 14h30 - d'Bem com a Vida
- Das 17h às 19h - Tati Azevedo
FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA 2026
Quando: até domingo (5/04)
Onde: na Rua Felicidade Correia dos Santos, Ilha das Caieiras, Grande São Pedro, Vitória
Horários: quinta, das 10h às 15h; sexta, 10h às 18h; sábado, das 10h às 20h; domingo, das 10h às 18h
Drive-thru de torta capixaba: sexta e sábado, das 10h às 16h, na antiga Faesa (CEEFMTI São Pedro Dr. Agesandro da Costa Pereira). Rodovia Serafim Derenzi, 3115, Comdusa, Vitória. Preços: R$ 100/500g; R$ 200/1kg
Mais informações: @vitoriaonline e @institutopaneladebarro.
Quando: até domingo (5/04)
Onde: na Rua Felicidade Correia dos Santos, Ilha das Caieiras, Grande São Pedro, Vitória
Horários: quinta, das 10h às 15h; sexta, 10h às 18h; sábado, das 10h às 20h; domingo, das 10h às 18h
Drive-thru de torta capixaba: sexta e sábado, das 10h às 16h, na antiga Faesa (CEEFMTI São Pedro Dr. Agesandro da Costa Pereira). Rodovia Serafim Derenzi, 3115, Comdusa, Vitória. Preços: R$ 100/500g; R$ 200/1kg
Mais informações: @vitoriaonline e @institutopaneladebarro.