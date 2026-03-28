Terra de famosa carne de sol será a “Capital Estadual da Amizade” no ES

Vista de Montanha, cidade do Norte do ES. Crédito: Prefeitura de Montanha

Montanha, cidade que já é famosa pela sua suculenta carne de sol, agora busca reconhecimento pela sua hospitalidade para se tornar a “Capital Estadual da Amizade". De autoria da deputada Janete de Sá (PSB), o projeto de lei que concede o título à cidade do Norte do Espírito Santo foi aprovado pelos deputados estaduais e segue para análise do governo do Estado.

Analisado em reunião conjunta das comissões de Justiça, Cultura, Turismo e Finanças durante sessão extraordinária da Assembleia Legislativa, na última terça-feira (24), o PL 361/2025 foi acolhido com emenda substitutiva apresentada pela própria autora, pois o texto original previa um título de duplo reconhecimento, o “de Capital Estadual da Amizade e da Carne de Sol”.

“A supressão da referência à carne de sol visa a conferir maior precisão temática ao título, evitando a cumulação de denominações distintas em um mesmo reconhecimento legal, além de preservar a clareza normativa e a coerência do sistema de títulos honoríficos do Estado”, explicou Janete.

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A parlamentar socialista destaca a hospitalidade da cidade do interior capixaba: “Não é segredo nenhum que o município de Montanha é conhecido como a ‘Capital da Amizade’, isso porque as pessoas que chegam lá são recebidas com muita simpatia e aconchego pelos moradores”.

Em relação à carne de sol, a deputada explica que o produto de Montanha é o único com o selo Arte (de identificação artesanal), conferido pelo Ministério da Agricultura.

Essa certificação garante que o produto alimentício de origem animal foi elaborado de forma 100% artesanal, com receita e processo que apresenta características tradicionais, regionais, culturais e de valorização territorial.

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