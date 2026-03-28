Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Terra de famosa carne de sol será a “Capital Estadual da Amizade” no ES

Autora do projeto de lei, aprovado na Assembleia Legislativa, destacou a hospitalidade dos moradores do município

Vitória
Publicado em 28/03/2026 às 03h11
Vista de Montanha, cidade do Norte do ES
Vista de Montanha, cidade do Norte do ES. Crédito: Prefeitura de Montanha

Montanha, cidade que já é famosa pela sua suculenta carne de sol, agora busca reconhecimento pela sua hospitalidade para se tornar a “Capital Estadual da Amizade". De autoria da deputada Janete de Sá (PSB), o projeto de lei que concede o título à cidade do Norte do Espírito Santo foi aprovado pelos deputados estaduais e segue para análise do governo do Estado.

Analisado em reunião conjunta das comissões de Justiça, Cultura, Turismo e Finanças durante sessão extraordinária da Assembleia Legislativa, na última terça-feira (24), o PL 361/2025 foi acolhido com emenda substitutiva apresentada pela própria autora, pois o texto original previa um título de duplo reconhecimento, o “de Capital Estadual da Amizade e da Carne de Sol”.

“A supressão da referência à carne de sol visa a conferir maior precisão temática ao título, evitando a cumulação de denominações distintas em um mesmo reconhecimento legal, além de preservar a clareza normativa e a coerência do sistema de títulos honoríficos do Estado”, explicou Janete.

Veja também

Cidade campeã da paz no ES tem 1º homicídio após 1.402 dias

A parlamentar socialista destaca a hospitalidade da cidade do interior capixaba: “Não é segredo nenhum que o município de Montanha é conhecido como a ‘Capital da Amizade’, isso porque as pessoas que chegam lá são recebidas com muita simpatia e aconchego pelos moradores”.

Em relação à carne de sol, a deputada explica que o produto de Montanha é o único com o selo Arte (de identificação artesanal), conferido pelo Ministério da Agricultura.

Essa certificação garante que o produto alimentício de origem animal foi elaborado de forma 100% artesanal, com receita e processo que apresenta características tradicionais, regionais, culturais e de valorização territorial.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Operadora do Aeroporto de Vitória quer assumir mega-aeroporto brasileiro
Ministério da Justiça se manifesta sobre morte da chefe da Guarda de Vitória
Que tal proibir obras no trânsito em horários de pico na Grande Vitória?
Prefeitura no ES faz campanha contra esmola: “Não garante dignidade”

A Gazeta integra o

Saiba mais
Assembleia Legislativa do ES Gastronomia Montanha Turismo no ES Janete de Sá Governo do ES

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.