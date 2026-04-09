Novena de Santo Expedito: como rezar para alcançar uma graça urgente

A novena de Santo Expedito é uma prática de devoção da Igreja Católica realizada ao longo de nove dias consecutivos Crédito: Imagem: Luis Fraga | Shutterstock

A novena de Santo Expedito é uma prática de devoção católica realizada durante nove dias consecutivos, pedindo a intercessão do santo — conhecido como o protetor das causas urgentes e impossíveis — para situações que exigem solução rápida. Ela serve como um momento de fé, disciplina espiritual e conexão com Deus, fortalecendo a esperança e a confiança em dias melhores.

Ela pode ser iniciada em qualquer período do ano, especialmente quando surge uma necessidade urgente, mas também é comum que seja feita nos nove dias que antecedem o dia de Santo Expedito, celebrado em 19 de abril. Confira abaixo!

Introdução

Conhecido como o santo das causas urgentes, Santo Expedito aparece, em sua imagem, segurando uma Cruz em que está inscrito “Hodie”, que significa hoje, enquanto está pisando em um corvo, no qual está gritando “Cras”, que significa amanhã. Essas palavras nos ensinam a não duvidar, nem por um momento, da grande misericórdia de Deus e não adiar para amanhã a oração devota e confiante de hoje. Precisamos chamar sempre o Senhor como nosso advogado, ao lado da Santíssima Virgem.

Primeiro dia

Ato de Contrição

Meu Senhor Jesus Cristo, Pai de infinita caridade, estou arrependido, de coração, dos meus pecados. Conceda-me, então, o perdão dos meus pecados e a graça que lhe peço, pelos méritos das dores de sua amada Mãe e as virtudes de seu mártir, Santo Expedito.

Oração a Santo Expedito

Oh, Santo Expedito, meu protetor! Eu coloco a minha esperança no fato de que minhas petições podem ser concedidas se forem para o meu próprio bem. Por favor, pedi ao Senhor, por intercessão da Virgem Santíssima, o perdão dos meus pecados e a graça de mudar a minha vida, particularmente a graça ( mencionar aqui a graça particular desejada ). Eu prometo seguir Seus exemplos e propagar esta devoção.

Primeiro dia

Oh, glorioso mártir Santo Expedito! Pela fé viva que foi concedida por Deus, peço-lhe para despertar a mesma fé no meu coração, para que eu também acredite, sinceramente, que há um só Deus, mas muito especialmente para que eu possa ser salvo de pecar contra Ele.

Oração final

Rezar três Pai-Nossos em honra à Santíssima Trindade

Lembre-se, graciosa Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que qualquer um que se refugiou sob Vossa proteção, implorou a Vossa ajuda e procurou Vossa intercessão foi deixado desamparado. Inspirado por essa confiança, eu recorro a Vós, Virgem das virgens, minha Mãe. Para Vós eu venho, diante de Vós estou, pecador e triste. Mãe do Verbo Encarnado, não desprezeis as minhas palavras, mas graciosamente ouvi-me e atendei a minha oração. Amém.

Rezar uma Ave-Maria em honra à Nossa Senhora das Dores.

Segundo dia

Ato de Contrição

Meu Senhor Jesus Cristo, Pai de infinita caridade, estou arrependido, de coração, dos meus pecados. Conceda-me, então, o perdão dos meus pecados e a graça que lhe peço, pelos méritos das dores de sua amada Mãe e as virtudes de seu mártir, Santo Expedito.

Oração a Santo Expedito

Oh, Santo Expedito, meu protetor! Eu coloco a minha esperança no fato de que minhas petições podem ser concedidas se forem para o meu próprio bem. Por favor, pedi ao Senhor, por intercessão da Virgem Santíssima, o perdão dos meus pecados e a graça de mudar a minha vida, particularmente a graça ( mencionar aqui a graça particular desejada ). Eu prometo seguir Seus exemplos e propagar esta devoção.

Segundo dia

Oh, glorioso mártir Santo Expedito! Pela esperança dada por Deus, orai para que aqueles de pouca fé possam ser modificados por alguns raios de esperança , para que eles também recebam as coisas eternas. Por favor, orai para que a ardente esperança em Deus seja também me dada e me segure firme no meio de sofrimentos.

Oração final

Rezar três Pai-Nossos em honra à Santíssima Trindade

Lembre-se, graciosa Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que qualquer um que se refugiou sob Vossa proteção, implorou a Vossa ajuda e procurou Vossa intercessão foi deixado desamparado. Inspirado por essa confiança, eu recorro a Vós, Virgem das virgens, minha Mãe. Para Vós eu venho, diante de Vós estou, pecador e triste. Mãe do Verbo Encarnado, não desprezeis as minhas palavras, mas graciosamente ouvi-me e atendei a minha oração. Amém.

Rezar uma Ave-Maria em honra à Nossa Senhora das Dores.

Terceiro dia

Ato de Contrição

Meu Senhor Jesus Cristo, Pai de infinita caridade, estou arrependido, de coração, dos meus pecados. Conceda-me, então, o perdão dos meus pecados e a graça que lhe peço, pelos méritos das dores de sua amada Mãe e as virtudes de seu mártir, Santo Expedito.

Oração a Santo Expedito

Oh, Santo Expedito, meu protetor! Eu coloco a minha esperança no fato de que minhas petições podem ser concedidas se forem para o meu próprio bem. Por favor, pedi ao Senhor, por intercessão da Virgem Santíssima, o perdão dos meus pecados e a graça de mudar a minha vida, particularmente a graça ( mencionar aqui a graça particular desejada ). Eu prometo seguir Seus exemplos e propagar esta devoção.

Terceiro dia

Oh, glorioso mártir Santo Expedito! Pelo amor infinito que Nosso Senhor plantou em seu coração, por favor, retire do meu coração todos os grilhões atados pelo mundanismo, que sem eles eu possa amar somente a Deus em toda a eternidade . Amém.

Oração final

Rezar três Pai-Nossos em honra à Santíssima Trindade

Lembre-se, graciosa Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que qualquer um que se refugiou sob Vossa proteção, implorou a Vossa ajuda e procurou Vossa intercessão foi deixado desamparado. Inspirado por essa confiança, eu recorro a Vós, Virgem das virgens, minha Mãe. Para Vós eu venho, diante de Vós estou, pecador e triste. Mãe do Verbo Encarnado, não desprezeis as minhas palavras, mas graciosamente ouvi-me e atendei a minha oração. Amém.

Rezar uma Ave-Maria em honra à Nossa Senhora das Dores.

Mais do que apenas um pedido, a novena também representa um exercício de fé, perseverança e confiança em Deus Crédito: Imagem: AYO Production | Shutterstock

Quarto dia

Ato de Contrição

Meu Senhor Jesus Cristo, Pai de infinita caridade, estou arrependido, de coração, dos meus pecados. Conceda-me, então, o perdão dos meus pecados e a graça que lhe peço, pelos méritos das dores de sua amada Mãe e as virtudes de seu mártir, Santo Expedito.

Oração a Santo Expedito

Oh, Santo Expedito, meu protetor! Eu coloco a minha esperança no fato de que minhas petições podem ser concedidas se forem para o meu próprio bem. Por favor, pedi ao Senhor, por intercessão da Virgem Santíssima, o perdão dos meus pecados e a graça de mudar a minha vida, particularmente a graça ( mencionar aqui a graça particular desejada ). Eu prometo seguir Seus exemplos e propagar esta devoção.

Quarto dia

Oh, glorioso mártir Santo Expedito, que sabia perfeitamente bem o ensinamento do Mestre Divino para carregar a Cruz e segui-Lo! Peça-Lhe as graças de que eu preciso para que possa lutar contra as minhas próprias paixões.

Oração final

Rezar três Pai-Nossos em honra à Santíssima Trindade

Lembre-se, graciosa Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que qualquer um que se refugiou sob Vossa proteção, implorou a Vossa ajuda e procurou Vossa intercessão foi deixado desamparado. Inspirado por essa confiança, eu recorro a Vós, Virgem das virgens, minha Mãe. Para Vós eu venho, diante de Vós estou, pecador e triste. Mãe do Verbo Encarnado, não desprezeis as minhas palavras, mas graciosamente ouvi-me e atendei a minha oração. Amém.

Rezar uma Ave-Maria em honra à Nossa Senhora das Dores.

Quinto dia

Ato de Contrição

Meu Senhor Jesus Cristo, Pai de infinita caridade, estou arrependido, de coração, dos meus pecados. Conceda-me, então, o perdão dos meus pecados e a graça que lhe peço, pelos méritos das dores de sua amada Mãe e as virtudes de seu mártir, Santo Expedito.

Oração a Santo Expedito

Oh, Santo Expedito, meu protetor! Eu coloco a minha esperança no fato de que minhas petições podem ser concedidas se forem para o meu próprio bem. Por favor, pedi ao Senhor, por intercessão da Virgem Santíssima, o perdão dos meus pecados e a graça de mudar a minha vida, particularmente a graça ( mencionar aqui a graça particular desejada ). Eu prometo seguir Seus exemplos e propagar esta devoção .

Quinto dia

Oh, glorioso mártir Santo Expedito, pelas graças abundantes que recebeste do céu, que possa me conservar todas as suas virtudes, concedei-me também poder ser livre de todos os sentimentos que bloqueiam o meu caminho para o Céu.

Oração final

Rezar três Pai-Nossos em honra à Santíssima Trindade

Lembre-se, graciosa Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que qualquer um que se refugiou sob Vossa proteção, implorou a Vossa ajuda e procurou Vossa intercessão foi deixado desamparado. Inspirado por essa confiança, eu recorro a Vós, Virgem das virgens, minha Mãe. Para Vós eu venho, diante de Vós estou, pecador e triste. Mãe do Verbo Encarnado, não desprezeis as minhas palavras, mas graciosamente ouvi-me e atendei a minha oração. Amém.

Rezar uma Ave-Maria em honra à Nossa Senhora das Dores.

Sexto dia

Ato de Contrição

Meu Senhor Jesus Cristo, Pai de infinita caridade, estou arrependido, de coração, dos meus pecados. Conceda-me, então, o perdão dos meus pecados e a graça que lhe peço, pelos méritos das dores de sua amada Mãe e as virtudes de seu mártir, Santo Expedito.

Oração a Santo Expedito

Oh, Santo Expedito, meu protetor! Eu coloco a minha esperança no fato de que minhas petições podem ser concedidas se forem para o meu próprio bem. Por favor, pedi ao Senhor, por intercessão da Virgem Santíssima, o perdão dos meus pecados e a graça de mudar a minha vida, particularmente a graça ( mencionar aqui a graça particular desejada ). Eu prometo seguir Seus exemplos e propagar esta devoção.

Sexto dia

Oh, glorioso mártir Santo Expedito! Pelos sofrimentos e humilhações que recebeste para o amor de Deus, concedei-me esta graça também que é muito agradável a Deus e me liberta da raiva e da dureza de coração, que é a pedra de tropeço da minha alma.

Oração final

Rezar três Pai-Nossos em honra à Santíssima Trindade

Lembre-se, graciosa Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que qualquer um que se refugiou sob Vossa proteção, implorou a Vossa ajuda e procurou Vossa intercessão foi deixado desamparado. Inspirado por essa confiança, eu recorro a Vós, Virgem das virgens, minha Mãe. Para Vós eu venho, diante de Vós estou, pecador e triste. Mãe do Verbo Encarnado, não desprezeis as minhas palavras, mas graciosamente ouvi-me e atendei a minha oração. Amém.

Rezar uma Ave-Maria em honra à Nossa Senhora das Dores.

A novena também traz equilíbrio emocional e espiritual diante dos desafios Crédito: Imagem: Andrii Iemelianenko | Shutterstock

Sétimo dia

Ato de Contrição

Meu Senhor Jesus Cristo, Pai de infinita caridade, estou arrependido, de coração, dos meus pecados. Conceda-me, então, o perdão dos meus pecados e a graça que lhe peço, pelos méritos das dores de sua amada Mãe e as virtudes de seu mártir, Santo Expedito.

Oração a Santo Expedito

Oh, Santo Expedito, meu protetor! Eu coloco a minha esperança no fato de que minhas petições podem ser concedidas se forem para o meu próprio bem. Por favor, pedi ao Senhor, por intercessão da Virgem Santíssima, o perdão dos meus pecados e a graça de mudar a minha vida, particularmente a graça ( mencionar aqui a graça particular desejada ). Eu prometo seguir Seus exemplos e propagar esta devoção.

Sétimo dia

Oh, glorioso mártir Santo Expedito! Tu sabes que a oração é a chave de ouro que abrirá o Reino dos Céus, ensinai-me a orar de uma forma que é desejável a Nosso Senhor e ao Seu coração, para que eu possa viver somente para Ele, e morrer sendo d’Ele, e que eu possa orar somente a Ele em toda a eternidade.

Oração final

Rezar três Pai-Nossos em honra à Santíssima Trindade

Lembre-se, graciosa Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que qualquer um que se refugiou sob Vossa proteção, implorou a Vossa ajuda e procurou Vossa intercessão foi deixado desamparado. Inspirado por essa confiança, eu recorro a Vós, Virgem das virgens, minha Mãe. Para Vós eu venho, diante de Vós estou, pecador e triste. Mãe do Verbo Encarnado, não desprezeis as minhas palavras, mas graciosamente ouvi-me e atendei a minha oração. Amém.

Rezar uma Ave-Maria em honra à Nossa Senhora das Dores.

Oitavo dia

Ato de Contrição

Meu Senhor Jesus Cristo, Pai de infinita caridade, estou arrependido, de coração, dos meus pecados. Conceda-me, então, o perdão dos meus pecados e a graça que lhe peço, pelos méritos das dores de sua amada Mãe e as virtudes de seu mártir, Santo Expedito.

Oração a Santo Expedito

Oh, Santo Expedito, meu protetor! Eu coloco a minha esperança no fato de que minhas petições podem ser concedidas se forem para o meu próprio bem. Por favor, pedi ao Senhor, por intercessão da Virgem Santíssima, o perdão dos meus pecados e a graça de mudar a minha vida, particularmente a graça ( mencionar aqui a graça particular desejada ). Eu prometo seguir Seus exemplos e propagar esta devoção.

Oitavo dia

Oh, glorioso mártir Santo Expedito! Por meio de um desejo puro, que reinou em todos os seus sentimentos, palavras e ações, por favor, guiai-me na minha busca incessante para a glória de Deus e o bem dos meus semelhantes.

Oração final

Rezar três Pai-Nossos em honra à Santíssima Trindade

Lembre-se, graciosa Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que qualquer um que se refugiou sob Vossa proteção, implorou a Vossa ajuda e procurou Vossa intercessão foi deixado desamparado. Inspirado por essa confiança, eu recorro a Vós, Virgem das virgens, minha Mãe. Para Vós eu venho, diante de Vós estou, pecador e triste. Mãe do Verbo Encarnado, não desprezeis as minhas palavras, mas graciosamente ouvi-me e atendei a minha oração. Amém.

Rezar uma Ave-Maria em honra à Nossa Senhora das Dores.

Nono dia

Ato de Contrição

Meu Senhor Jesus Cristo, Pai de infinita caridade, estou arrependido, de coração, dos meus pecados. Conceda-me, então, o perdão dos meus pecados e a graça que lhe peço, pelos méritos das dores de sua amada Mãe e as virtudes de seu mártir, Santo Expedito.

Oração a Santo Expedito

Oh, Santo Expedito, meu protetor! Eu coloco a minha esperança no fato de que minhas petições podem ser concedidas se forem para o meu próprio bem. Por favor, pedi ao Senhor , por intercessão da Virgem Santíssima, o perdão dos meus pecados e a graça de mudar a minha vida, particularmente a graça ( mencionar aqui a graça particular desejada ). Eu prometo seguir Seus exemplos e propagar esta devoção.

Nono dia

Oh, glorioso mártir Santo Expedito, que foi muito amado pela Rainha do Céu, que nada lhe foi negado, pedi a Ela, por favor, oh, meu advogado, que, pelos sofrimentos de seu Filho Divino e Suas próprias tristezas, eu possa receber, neste dia, a graça que peço, mas, acima de tudo, a graça de morrer sem cometer algum pecado mortal. Amém.

Oração final

Rezar três Pai-Nossos em honra à Santíssima Trindade

Lembre-se, graciosa Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que qualquer um que se refugiou sob Vossa proteção, implorou a Vossa ajuda e procurou Vossa intercessão foi deixado desamparado. Inspirado por essa confiança, eu recorro a Vós, Virgem das virgens, minha Mãe. Para Vós eu venho, diante de Vós estou, pecador e triste. Mãe do Verbo Encarnado, não desprezeis as minhas palavras, mas graciosamente ouvi-me e atendei a minha oração. Amém.