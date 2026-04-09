5 sobremesas para o outono que trazem mais conforto e sabor para os dias amenos

No outono, as temperaturas começam a cair e cresce a vontade de consumir sobremesas mais reconfortantes, com sabores marcantes e texturas mais densas. Além disso, o uso de certos ingredientes ajuda a trazer a sensação de aconchego típica desse período.
Para a confeiteira Rafa Guedes, essa é uma das melhores épocas do ano para explorar novas combinações. “O outono pede sobremesas mais intensas e acolhedoras. É o momento de apostar em receitas que trazem conforto, como preparos com chocolate, canela, nozes e frutas mais maduras”, explica.
A seguir, a especialista lista cinco sobremesas que são a cara do outono. Confira!
1. Brownie de chocolate com nozes
Clássico e sempre querido, o brownie ganha ainda mais destaque no outono. A combinação do chocolate com as nozes traz textura e um sabor mais encorpado. “É uma sobremesa que combina perfeitamente com dias mais frios, principalmente quando servida levemente aquecida”, sugere Rafa Guedes.
Ingredientes
- 200 g de chocolate meio-amargo
- 150 g de manteiga
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de nozes picadas
Modo de preparo
Em uma panela ou micro-ondas, derreta o chocolate meio-amargo com a manteiga. Em um recipiente, misture os ovos, o açúcar e a essência de baunilha. Incorpore o chocolate derretido, adicione a farinha de trigo e as nozes picadas. Coloque a massa em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 ºC por cerca de 25 minutos.
2. Torta de maçã com canela
A mistura da maçã com a canela é praticamente um símbolo do outono. A torta pode ser servida quente, acompanhada de uma bola de sorvete ou creme. “Essa combinação traz memória afetiva e aquele aroma delicioso que preenche a casa”, comenta.
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 100 g de manteiga gelada
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 ovo
Recheio
- 4 maçãs fatiadas
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 colher de chá de canela em pó
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo, a manteiga gelada, o açúcar e o ovo até formar uma massa homogênea.
Recheio e montagem
Em uma panela, cozinhe as maçãs fatiadas com o açúcar e a canela em pó. Depois, forre uma forma com a massa, adicione o recheio e leve ao forno a 180 °C por cerca de 35 minutos.
3. Pavê de chocolate com banana
Cremoso e cheio de sabor, o pavê com banana é uma opção que une o doce da fruta com a intensidade do chocolate. “A banana fica ainda mais interessante nessa época, porque está mais doce e combina muito com preparações quentes ou cremosas”, afirma Rafa Guedes.
Ingredientes
Creme
- 395 g de leite condensado
- 2 xícaras de chá de leite
- 2 colheres de sopa de amido de milho
Montagem
- 200 g de biscoito maisena
- Leite a gosto para umedecer os biscoitos
- Bananas em rodelas a gosto
Ganache
- 200 g de chocolate derretido
- 200 g de creme de leite
Modo de preparo
Creme
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite e o amido de milho. Misture e leve ao fogo, mexendo sempre, até engrossar.
Ganache
Em um recipiente, misture o chocolate derretido com o creme de leite.
Montagem
Em um refratário, intercale camadas de biscoito maisena umedecido no leite, creme, rodelas de banana e ganache. Finalize com chocolate e leve à geladeira por 3 horas.
4. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate
Apesar de ser um clássico o ano inteiro, o bolo de cenoura com chocolate ganha ainda mais espaço no outono por ser simples, fofinho e reconfortante. “É aquele tipo de receita que abraça, perfeita para um café da tarde”, diz Rafa Guedes.
Ingredientes
Bolo
- 3 cenouras
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de óleo
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico
Cobertura
- 1 colher de sopa de manteiga
- 4 colheres de sopa de chocolate em pó
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de leite
Modo de preparo
Bolo
Bata no liquidificador as cenouras, os ovos e o óleo. Em um recipiente, misture com o açúcar e a farinha de trigo. Adicione o fermento e misture delicadamente. Despeje em uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno a 180 ºC por 40 minutos.
Cobertura
Em uma panela, coloque a manteiga, o chocolate em pó, o açúcar e o leite. Leve ao fogo até formar uma calda. Depois, despeje em cima do bolo.
5. Torta cookie com creme de avelã
Irresistível e indulgente, a torta cookie com creme de avelã é perfeita para quem busca uma sobremesa mais intensa e reconfortante. “Ela une a textura macia do cookie com o recheio cremoso de chocolate, criando uma combinação perfeita para os dias mais frescos”, comenta Rafa Guedes.
Ingredientes
- 150 g de manteiga
- 1 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 ovo
- Baunilha, gotas de chocolate e creme de avelã a gosto
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a manteiga, o açúcar mascavo, o açúcar, o ovo e a baunilha. Depois, acrescente a farinha de trigo, o bicarbonato de sódio e as gotas de chocolate. Misture bem. Em seguida, forre uma forma com metade da massa, adicione uma camada generosa de creme de avelã e cubra com o restante da massa. Leve ao forno a 180 ºC por cerca de 30 minutos.
Segundo a confeiteira, o segredo para acertar nas sobremesas da estação está em valorizar ingredientes frescos e apostar em combinações que tragam conforto. “Mais do que nunca, o outono convida a desacelerar e aproveitar pequenos prazeres, e a sobremesa faz parte disso”, conclui.
Por Beatriz Bernardo