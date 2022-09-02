Datafolha: Lula lidera com 45% e Bolsonaro tem 32%; Ciro e Tebet crescem

Lula e Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução de vídeo e Divulgação

O Datafolha divulgou nesta quinta-feira (1º) uma nova pesquisa eleitoral sobre a disputa para a Presidência da República. O levantamento, realizado a pedido da TV Globo e do jornal Folha de S.Paulo, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na frente com 45%, tendo oscilado negativamente dois pontos.

Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 32% das intenções de voto, mesmo patamar da pesquisa anterior do instituto, divulgada no dia 18 de agosto.

Enquanto os líderes na pesquisa mostram estagnação, na parte de baixo da tabela os movimentos foram positivos. Ciro Gomes (PDT) oscilou dois pontos para cima e Simone Tebet (MDB) cresceu três pontos percentuais - ela foi a única dos quatro candidatos a variar para além da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Confira os números da pesquisa estimulada:

Lula (PT): 45%

45% Bolsonaro (PL): 32%

32% Ciro Gomes (PDT): 9%

9% Simone Tebet (MDB): 5%

5% Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

1% Felipe d'Avila (Novo): 1%

1% Brancos e nulos: 4%

4% Não sabem ou preferem não responder: 2%

Os candidatos Sofia Manzano (PCB), Vera Lucia (PSTU), Leonardo Péricles (UP) e Constituinte Eymael (DC) não atingiram 1% na pesquisa Datafolha.

VOTOS VÁLIDOS

Com a evolução de Ciro e Tebet, cai a chance de Lula vencer em primeiro turno, no dia 2 de outubro, algo que tem sido foco de sua campanha.

O petista agora tem 48% dos votos válidos, que excluem os brancos e nulos e são considerados pelo TSE na hora da apuração: vence sem necessidade de rodada adicional quem tiver 50% mais um voto. Em junho, o petista tinha 53%. Em maio, 54%.

Bolsonaro oscilou de 35% para 34% dos votos válidos.

SEGUNDO TURNO

Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente tem 53% das intenções de voto (eram 54% em 18 de agosto) e o atual presidente, 38% (eram 37% no Datafolha de agosto).

É a menor diferença entre eles desde maio de 2021, quando o instituto fez a primeira pesquisa depois que o ex-presidente teve as condenações anuladas e voltou ao jogo eleitoral. A maior distância nas simulações de segundo turno foi em dezembro de 2021, quando chegou a ser de 29 pontos (59% a 30%).

REJEIÇÃO

Bolsonaro lidera a taxa de rejeição entre os eleitores, já que 52% declaram que não votariam nele de jeito nenhum. O segundo candidato mais rejeitado é Lula , com 39%.

Na terceira posição, está Ciro Gomes (PDT), com 24% de rejeição — ele tinha 25% na pesquisa anterior.

Essa foi a primeira pesquisa Datafolha após o debate presidencial do último domingo, pelo grupo Bandeirantes, Folha de S. Paulo, UOL e TV Cultura.

A pesquisa ouviu 5.734 pessoas em 285 municípios entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.