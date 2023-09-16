Psol aprova pré-candidatura de Camila Valadão à Prefeitura de Vitória

A etapa nacional do congresso do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) será realizada em Brasília, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro. Informações do partido destacam os resultados eleitorais vitoriosos nos pleitos de 2020 e 2022. “Elegendo a primeira vereadora negra da cidade de Vitória e a mulher mais votada da história do Espírito Santo e da Capital, ampliando, também, a representação no parlamento capixaba com a posse do vereador André Moreira”, destaca em nota.

Camila, segundo o partido, obteve o maior quantitativo de votos entre as candidaturas de deputados estaduais e federais em 2022, em Vitória, com 16.541 votos. E foi eleita para o cargo de deputada estadual com 52.221 votos. “As expressivas votações que tivemos nas últimas eleições mostram que o povo capixaba, em especial os moradores de Vitória, confiam na nossa forma séria, ética e comprometida de fazer política. É pela certeza que Vitória precisa de uma chance para sair das mãos daqueles que representam o retrocesso e a devastação dos direitos e serviços públicos que o Psol aprovou a nossa pré-candidatura”, informou a pré-candidata, em nota.