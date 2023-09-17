Renato Casagrande participa da Semana do Clima em Nova York

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que está nos Estados Unidos para a Semana do Clima de Nova York, deve assinar nesta semana com o governo da Califórnia o pacto para reduzir a emissão de metano. Neste domingo (17), ele participou da abertura do evento, o segundo mais importante do mundo sobre as alterações climáticas, junto a ministra do Meio Ambiente, Mariana Silva.

O metano é um gás poluente e com grande contribuição para o efeito estufa. A agricultura é o maior emissor mundial devido às produções animais e de algumas culturas vegetais.

Começamos a Semana do Clima de Nova York, representando o Espírito Santo e liderando o Consórcio Brasil Verde. Unidos, estamos comprometidos em enfrentar os desafios climáticos e proteger nosso planeta. Juntos, podemos construir um futuro mais sustentável! ??#ClimateWeekNYC — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) September 17, 2023

Além de discutir as questões ambientais na América do Norte, Casagrande também viajará para o Canadá para uma palestra em Toronto para apresentar a 60 empresários e autoridades as potencialidades capixabas nos segmentos de logística, principalmente a portuária. O governador, que ficará no país canadense entre os dias 20 e 22 de setembro, também vai assinar um protocolo de intenções com Ontário para estreitar as relações comerciais.