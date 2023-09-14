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Projeto-piloto

ES terá Casa da Juventude do governo federal em Viana

A União enviará cerca de R$ 1 milhão em recursos; há previsão de parcerias com ministérios, secretarias e outras entidades para oferta de serviços
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

14 set 2023 às 17:20

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 17:20

Governo do Espírito Santo assinou protocolo de intenção para Casa da Juventude
Governo do Espírito Santo assinou protocolo de intenção para Casa da Juventude Crédito: Natalia Bourguignon
Espírito Santo assinou nesta quinta-feira (14) um protocolo de intenção com o governo federal para garantir a instalação de uma Casa da Juventude no Estado. O espaço, que será instalado em Viana, tem similaridades com os Centros de Referência da Juventude (CRJ) estaduais e servirá de projeto-piloto para as demais unidades que devem ser implementadas no país. 
"Vamos iniciar com projetos-piloto, e um deles será aqui no Espírito Santo. Por escolha do governo estadual, vai ser em Viana", afirmou o secretário nacional de Juventude, Ronald Sorriso.
Segundo Sorriso, o governo federal enviará cerca de R$ 1 milhão em recursos e a ideia é que sejam feitos acordos com outros ministérios e secretarias, com o Sistema S, entre outros parceiros, para oferta de cursos e serviços no local.
"Buscamos parcerias com todos que possam ofertar serviços para tornar o espaço uma referência em informação, convivência, criatividade, acesso a direitos, empregabilidade, saúde. São todos direitos fundamentais que, às vezes, o jovem não tem acesso", acrescentou o secretário.

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