ES terá Casa da Juventude do governo federal em Viana

Governo do Espírito Santo assinou protocolo de intenção para Casa da Juventude Crédito: Natalia Bourguignon



Espírito Santo assinou nesta quinta-feira (14) um protocolo de intenção com o governo federal para garantir a instalação de uma Casa da Juventude no Estado. O espaço, que será instalado em Viana, tem similaridades com os Centros de Referência da Juventude (CRJ) estaduais e servirá de projeto-piloto para as demais unidades que devem ser implementadas no país.

"Vamos iniciar com projetos-piloto, e um deles será aqui no Espírito Santo. Por escolha do governo estadual, vai ser em Viana", afirmou o secretário nacional de Juventude, Ronald Sorriso.



Segundo Sorriso, o governo federal enviará cerca de R$ 1 milhão em recursos e a ideia é que sejam feitos acordos com outros ministérios e secretarias, com o Sistema S, entre outros parceiros, para oferta de cursos e serviços no local.