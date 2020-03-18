Por coronavírus, empresários do ES apostam em e-commerce e delivery

As compras podem ser feitas pelo WhatApp e outras redes sociais Crédito: Pixabay

Para garantir o bem-estar dos clientes, alguns empresários capixabas estão investindo na tecnologia para se resguardar diante do avanço do COVID-19. Muitos comerciantes, além de intensificar a higiene de suas lojas reforçaram sua equipe on-line, para garantir a comodidade e segurança, oferecendo além de frete grátis, descontos nas compras feitas pelo e-commerce da marca, uma boa forma de pensar diferente em tempos de instabilidade.

É o caso da designer Carla Buaiz, que mantém sua loja aberta no Shopping Vitória, mas está focada também no atendimento virtual.

Aliás, os pedidos via Whatsapp e telefone aumentaram bastante, como afirma a farmacêutica Luiza Scardua, da Globo Fórmula, farmácia especializada em manipulação . As vendas de álcool em gel e o kit imunidade cresceram rapidamente em suas lojas em Vitória e Vila Velha. "O kit foi desenvolvido para fortalecer o sistema imunológico, mas ele não é um tratamento anti coronavírus. Estamos recebendo muitos pedidos", destaca.

As empresárias Raquel e Vanuza Melo, da Bargain, também estão disponibilizando o serviço de entrega para vendas realizadas via WhatsApp para que as pessoas possam ser atendidas sem sair de casa, apenas com um toque no celular. Além disso, elas também reforçaram o protocolo de limpeza e higiene das três lojas, situadas na Praia da Costa, em Vila Velha, e nos bairros Jardim da Penha e Praia do Canto, ambos em Vitória.

As delicatéssens não ficam de fora. No Empório Joaquim, na Praia do Canto, todos os produtos da padaria, balcão e gôndolas podem também ser feitos via Whatsapp. Depois de fazer o pedido, as mercadorias são embaladas com todo cuidado e higienização necessária e o cliente pode então passar para buscar. Eles também vão realizar entregas por meio de um novo aplicativo de delivery, em que já se credenciaram, para oferecer mais conforto e segurança às pessoas.

ROUPA NOVA PELO ZAP

A empresária de moda Dora Daher também está funcionando em horário reduzido, de 13 às 18 hrs. "Nossa ideia é não incentivar o deslocamento de pessoas pela cidade, para juntos contermos o avanço e contágio do COVID-19. No entanto, com todo cuidado e atentas as recomendações por hora seguiremos atendendo-as via whatsapp, Instagram e no delivery", diz Dora.

COMIDA PELO ZAP

Marcella e Renata Rosa estão entregando pratos de comida caseira do seu tradicional café, na Enseada do Suá, na casa dos clientes.

A dona de bufê, Edna Jabour, está enfrentando cancelamentos de festas, mas está disponibilizando um cardápio virtual com opções de pratos salgados e doces, para serem entregues em domicílio.

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