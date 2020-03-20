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Renata Rasseli

Coronavírus: shows e festas em formato online na agenda do ES

Show de cantora sertaneja e noite de e-music vão movimentar o Instagram e o Facebook  neste final de semana

Publicado em 20 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

20 mar 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Rock em casa A cantora Michele Freire é uma das atrações capixabas que vai dominar o Instagram do programa Em Movimento (@emmovimento) pelos próximos dias, no projeto “Rock em casa”. Crédito: Divulgação
A cantora Michele Freire é uma das atrações capixabas que vai dominar o Instagram do programa Em Movimento (@emmovimento) pelos próximos dias, no projeto “Rock em casa”. Com a intenção de incentivar as pessoas a se entreter, sem sair de casa, em um momento da pandemia do coronavírus, que o mundo está vivendo, neste sábado, dia 21, a partir das 20h, a live será com a sertaneja, que vai encantar e alegrar a todos com sua voz e sua simpatia. É uma ótima dica para quem não quer deixar de curtir uma boa música, mesmo estando dentro de casa.

FESTA ONLINE

Gamatech (Gustavo Cechinel e Maria Rodrigues) se apresenta no Toro Live Crédito: Divulgação
Os empresários da noite Gustavo Cechinel e Renato Rossoni decidiram inovar. Em tempos de quarentena, lançam neste sábado, 21, a festa Toro Live, em formato “online”. Vários nomes já conhecidos da cena eletrônica capixaba, como Jess Benevides, Paolla B, Jeff Ueda, e a dupla Gamatech, irão se apresentar via Facebook (fb.com/toroblack.co).

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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