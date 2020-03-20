Coronavírus: shows e festas em formato online na agenda do ES

A cantora Michele Freire é uma das atrações capixabas que vai dominar o Instagram do programa Em Movimento (@emmovimento) pelos próximos dias, no projeto “Rock em casa”. Com a intenção de incentivar as pessoas a se entreter, sem sair de casa, em um momento da pandemia do coronavírus, que o mundo está vivendo, neste sábado, dia 21, a partir das 20h, a live será com a sertaneja, que vai encantar e alegrar a todos com sua voz e sua simpatia. É uma ótima dica para quem não quer deixar de curtir uma boa música, mesmo estando dentro de casa.
FESTA ONLINE
Os empresários da noite Gustavo Cechinel e Renato Rossoni decidiram inovar. Em tempos de quarentena, lançam neste sábado, 21, a festa Toro Live, em formato “online”. Vários nomes já conhecidos da cena eletrônica capixaba, como Jess Benevides, Paolla B, Jeff Ueda, e a dupla Gamatech, irão se apresentar via Facebook (fb.com/toroblack.co).