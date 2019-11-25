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Luxo chama luxo

Tiffany é vendida por bilhões de dólares à dona da Louis Vuitton

Joalheria de luxo, Tiffany foi fundada em 1837 nos Estados Unidos e possui mais de 300 lojas no mundo; a LVMH, dona da Louis Vuitton, arrematou a maison por US$ 16,2 bilhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 11:07

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 11:07

O icônico e milionário colar da Tiffany, joalheria de luxo, que tem um dos maiores diamantes do mundo, que a própria maison não consegue precificar Crédito: Tiffany & Co./Divulgação
O grupo de luxo francês LVMH acabou de comprar, nesta segunda-feira (25), a joalheria norte-americana por US$ 16,2 bilhões, o que equivale a algo em torno de 14,7 bilhões de euros. Essa é a maior aquisição da história da empresa comandada pelo magnata Bernard Arnault. 
Em um informe oficial, as empresas disseram que o acordo foi "concluído um acordo definitivo". A ação da Tiffany, nesse cálculo, foi vendida a US$ 135. 

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A gigante LVMH é líder mundial no setor de luxo de vários segmentos. Só para se ter uma ideia, atualmente eles detêm as labels Louis Vuitton, Christian Dior, Marc Jacobs, Moet & Chandon, Dom Pérignon, Kenzo e Givenchy. 
A cantora Lady Gaga em festa usa joia milionária e icônica da luxuosa Tiffany Crédito: Tiffany & Co./Divulgação
"Temos a ambição de fazer brilhar esta marca emblemática com todo o cuidado e toda a determinação que conseguimos demonstrar em todas as marcas a que nos unimos ao longo de nossa história", disse Bernard, citado no comunicado oficial. 

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