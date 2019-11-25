Tiffany é vendida por bilhões de dólares à dona da Louis Vuitton

O icônico e milionário colar da Tiffany, joalheria de luxo, que tem um dos maiores diamantes do mundo, que a própria maison não consegue precificar Crédito: Tiffany & Co./Divulgação

O grupo de luxo francês LVMH acabou de comprar, nesta segunda-feira (25), a joalheria norte-americana por US$ 16,2 bilhões, o que equivale a algo em torno de 14,7 bilhões de euros. Essa é a maior aquisição da história da empresa comandada pelo magnata Bernard Arnault.

Em um informe oficial, as empresas disseram que o acordo foi "concluído um acordo definitivo". A ação da Tiffany , nesse cálculo, foi vendida a US$ 135.

A gigante LVMH é líder mundial no setor de luxo de vários segmentos. Só para se ter uma ideia, atualmente eles detêm as labels Louis Vuitton, Christian Dior, Marc Jacobs, Moet & Chandon, Dom Pérignon, Kenzo e Givenchy.

A cantora Lady Gaga em festa usa joia milionária e icônica da luxuosa Tiffany Crédito: Tiffany & Co./Divulgação