Tiffany é vendida por bilhões de dólares à dona da Louis Vuitton

O grupo de luxo francês LVMH acabou de comprar, nesta segunda-feira (25), a joalheria norte-americana por US$ 16,2 bilhões, o que equivale a algo em torno de 14,7 bilhões de euros. Essa é a maior aquisição da história da empresa comandada pelo magnata Bernard Arnault.
Em um informe oficial, as empresas disseram que o acordo foi "concluído um acordo definitivo". A ação da Tiffany, nesse cálculo, foi vendida a US$ 135.
A gigante LVMH é líder mundial no setor de luxo de vários segmentos. Só para se ter uma ideia, atualmente eles detêm as labels Louis Vuitton, Christian Dior, Marc Jacobs, Moet & Chandon, Dom Pérignon, Kenzo e Givenchy.
"Temos a ambição de fazer brilhar esta marca emblemática com todo o cuidado e toda a determinação que conseguimos demonstrar em todas as marcas a que nos unimos ao longo de nossa história", disse Bernard, citado no comunicado oficial.