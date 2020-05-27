Samba capixaba ganha nova voz feminina

Tem voz nova no samba capixaba: é a cantora e compositora Júlia Almeida, que lança seu primeiro álbum, “Vim pra roda, sim!, no próximo dia 05 de junho, nas plataformas digitais e em seu canal no YouTube.
Gravado no coração da Lapa (RJ), o álbum conta com a participação de músicos reconhecidos na seara do samba, como o consagrado gaitista Rildo Hora, produtor de discos de Martinho da Vila, João Bosco e Luiz Gonzaga, entre outras estrelas da MPB.
Professora do Departamento de Línguas e Letras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Júlia Almeida busca por meio de suas composições destacar a presença da mulher no samba, inspirada no trabalho de artistas precursoras como Dona Ivone Lara e Beth Carvalho.
LEILÃO DO BEM
A Mosaico Fotogaleria, dos fotógrafos Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi, doou uma obra para o leilão Juntos Somos + Arq promovido por arquitetos e Designers de interiores de todo Brasil. A madrinha foi a designer de interiores Georgia Mendonça. A obra, uma fotografia de Gabriel Lordello da série “Infinitos”, foi arrematada por um colecionador de São Paulo. O valor total arrecadado pelo leilão ajudou milhares de famílias que foram atendidas com cestas básicas e kits de higiene e limpeza.
FLUIDO ONLINE
O projeto de streaming do club de Gustavo Cechinel e Renato Rossoni chega à décima primeira edição e recebe neste sábado, 30, a festa Fluido. Comandam o som as DJs Brenda Vieira, Paolla B, e a dupla Gamatech, além da convidada Joy Velas, diretamente de São Luis, no Maranhão. Joy é um dos expoentes da cena eletrônica nordestina.
DIRETO DO MARANHÃO
Em tempos de pandemia , isolamento social e os fenômenos das lives, algumas empresas que precisam manter parte da equipe trabalhando em suas dependências têm buscado soluções para tornar o clima mais leve entre as equipes. Na Metron Engenharia, a música tem sido aliada para esses momentos de descontração. O técnico de edificação Alexvagner Herbst de Freitas, que também é músico e toca acordeon, fez uma apresentação ao vivo durante o horário do almoço. Respeitando o distanciamento, os empregados podem até escolher o repertório, que vai de Lulu Santos à Falamansa.
REGISTROS DE CANDIDATURA NA PRÁTICA
Uma parceria da Escola Judiciária Eleitoral do TRE-ES, da OAB-ES e da Escola Superior de Advocacia na produção de uma série de webinares com conteúdo focado nas Eleições 2020 tem rendido frutos. Em pouco mais de um mês do início dos vídeos, que são exibidos ao vivo nas quartas-feiras, mais de 4 mil pessoas passaram pelo canal da Escola Judiciária Eleitoral no youtube (https://bit.ly/EJE-ES). E nesta quarta terá uma nova live, com o tema "Registro de Candidaturas na Prática", às 19h.