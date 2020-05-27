Samba capixaba ganha nova voz feminina

Cantora e compositora Júlia Almeida Crédito: Sydney Porto

Tem voz nova no samba capixaba: é a cantora e compositora Júlia Almeida, que lança seu primeiro álbum, “Vim pra roda, sim!, no próximo dia 05 de junho, nas plataformas digitais e em seu canal no YouTube.

Gravado no coração da Lapa (RJ), o álbum conta com a participação de músicos reconhecidos na seara do samba, como o consagrado gaitista Rildo Hora, produtor de discos de Martinho da Vila, João Bosco e Luiz Gonzaga, entre outras estrelas da MPB.

Professora do Departamento de Línguas e Letras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Júlia Almeida busca por meio de suas composições destacar a presença da mulher no samba, inspirada no trabalho de artistas precursoras como Dona Ivone Lara e Beth Carvalho.

LEILÃO DO BEM

Fotografia de Gabriel Lordello da série “Infinitos” Crédito: Gabriel Lordêllo

A Mosaico Fotogaleria, dos fotógrafos Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi, doou uma obra para o leilão Juntos Somos + Arq promovido por arquitetos e Designers de interiores de todo Brasil. A madrinha foi a designer de interiores Georgia Mendonça. A obra, uma fotografia de Gabriel Lordello da série “Infinitos”, foi arrematada por um colecionador de São Paulo. O valor total arrecadado pelo leilão ajudou milhares de famílias que foram atendidas com cestas básicas e kits de higiene e limpeza.

FLUIDO ONLINE

O projeto de streaming do club de Gustavo Cechinel e Renato Rossoni chega à décima primeira edição e recebe neste sábado, 30, a festa Fluido. Comandam o som as DJs Brenda Vieira, Paolla B, e a dupla Gamatech, além da convidada Joy Velas, diretamente de São Luis, no Maranhão. Joy é um dos expoentes da cena eletrônica nordestina.

DIRETO DO MARANHÃO

Em tempos de pandemia , isolamento social e os fenômenos das lives, algumas empresas que precisam manter parte da equipe trabalhando em suas dependências têm buscado soluções para tornar o clima mais leve entre as equipes. Na Metron Engenharia, a música tem sido aliada para esses momentos de descontração. O técnico de edificação Alexvagner Herbst de Freitas, que também é músico e toca acordeon, fez uma apresentação ao vivo durante o horário do almoço. Respeitando o distanciamento, os empregados podem até escolher o repertório, que vai de Lulu Santos à Falamansa.

REGISTROS DE CANDIDATURA NA PRÁTICA