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Renata Rasseli

Médico do ES é selecionado para testar aparelho de cirurgia de retina

Laurentino Biccas Neto foi um dos dois médicos brasileiros escolhidos para utilizar o mais novo lançamento mundial da alemã Zeiss

Públicado em 

24 mai 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Laurentino Biccas Neto, oftalmologista
Laurentino Biccas Neto, oftalmologista Crédito: Monica Zorzanelli
Nosso médico oftalmologista Laurentino Biccas Neto, membro do corpo clínico do Hospital Santa Rita, foi um dos dois médicos brasileiros escolhidos para utilizar o mais novo lançamento mundial da alemã Zeiss: o microscópio Artevo 800 para cirurgias de retina. O outro profissional é da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Laurentino Biccas Neto, ofalmologista capixaba foi um dos dois médicos brasileiros escolhidos para utilizar o mais novo lançamento mundial da alemã Zeiss
Laurentino Biccas Neto, ofalmologista capixaba foi um dos dois médicos brasileiros escolhidos para utilizar o mais novo lançamento mundial da alemã Zeiss Crédito: Divulgação
O microscópio possui altíssima resolução e tecnologia 3D, ampliando o campo de visão para o médico operar e permitindo maior precisão no procedimento. Esse aparelho ainda não está disponível no Brasil, mas o fabricante cedeu para esses dois médicos brasileiros realizarem procedimentos na retina de forma inédita no país.
Biccas realizou, na última semana, no Santa Rita, duas cirurgias em pacientes com urgência de intervenção e sob risco eminente de cegueira. Os casos, contou o médico, foram para corrigir descolamentos de retina e os resultados foram excelentes. Os pacientes são um homem de 68 anos e uma mulher, com 83 anos, que tiveram alta imediata.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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