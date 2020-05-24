Médico do ES é selecionado para testar aparelho de cirurgia de retina

Laurentino Biccas Neto, oftalmologista Crédito: Monica Zorzanelli

Nosso médico oftalmologista Laurentino Biccas Neto, membro do corpo clínico do Hospital Santa Rita, foi um dos dois médicos brasileiros escolhidos para utilizar o mais novo lançamento mundial da alemã Zeiss: o microscópio Artevo 800 para cirurgias de retina. O outro profissional é da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Laurentino Biccas Neto, ofalmologista capixaba foi um dos dois médicos brasileiros escolhidos para utilizar o mais novo lançamento mundial da alemã Zeiss Crédito: Divulgação

O microscópio possui altíssima resolução e tecnologia 3D, ampliando o campo de visão para o médico operar e permitindo maior precisão no procedimento. Esse aparelho ainda não está disponível no Brasil, mas o fabricante cedeu para esses dois médicos brasileiros realizarem procedimentos na retina de forma inédita no país.