Operadora de saúde inicia obras de duas novas unidades no ES

A MedSênior, operadora de saúde exclusiva da terceira idade Crédito: MedSênior

Em meio à pandemia do coronavírus , a MedSênior iniciou obras para colocar em funcionamento duas novas unidades de saúde na Grande Vitória. A operadora de saúde exclusiva da terceira idade inaugura no segundo semestre deste ano um Pronto-Socorro Avançado com funcionamento 24 horas na Glória, em Vila Velha, e um Pronto Atendimento Avançado na BR 101, em Alto Lage, Cariacica. As obras e a aquisição de equipamentos vão totalizar investimentos da ordem de R$ 10 milhões. Segundo o presidente da MedSênior, Maely Coelho, a iniciativa está alinhada com o projeto de verticalização dos serviços e de expansão no Espírito Santo, em Minas Gerais e no Paraná.

CONEXÃO ES-BERLIM

Marcel Dadalto, DJ Crédito: Divulgação

Os empresários da noite Gustavo Cechinel e Renato Rossoni recebem Marcel Dadalto, diretamente de Berlim, para a festa virtual Wave, neste sábado, 23, no aplicativo Zoom. Marcel, conhecido dos capixabas pela banda Zémaria, irá participar com um DJ set, ao lado de outros nomes, como Gamatech, Renzo Colnago, e Tourco, além de DGL, de São Paulo.

PRÊMIO NACIONAL

Márcio Mendes Mello e Roberta Mello Crédito: Monica Zorzanelli

O casal Márcio Mendes Mello e Roberta Mello comemoram mais um reconhecimento nacional da Pharmapele, maior rede de farmácia de manipulação do Brasil, no qual eles são franqueados no Espírito Santo com a loja em Vila Velha. A rede recebeu mais um ‘Selo de Excelência’, concedido anualmente pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), considerado o prêmio mais importante e esperado todos os anos pelo setor de franquias em todo Brasil. E a Pharmapele é a única farmácia de manipulação do Brasil a receber o selo por 15 anos consecutivos. A rede possui mais de 80 lojas pelo país com mais de 30 anos de mercado, e chegou ao Espírito Santo em agosto do ano passado pelas mãos do casal que já possui larga experiência no segmento.

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO

Mesmo em isolamento social, a empresária Eloiza Roncetti se mantém ligada no panorama do COVID-19 no Espírito Santo e promove todas as iniciativas necessárias para atuar em prol da sociedade capixaba. Além de implementar medidas de limpeza diária em seu Masterplace Mall, na Reta da Penha, ela agora conta com a solidariedade do público que circula por lá para arrecadar produtos de higiene que serão encaminhados para comunidades carentes da Grande Vitória, através do Corpo de Bombeiros do ES. Serão montados kits com água sanitária, sabonete e detergente. O total de doações recebidas será dobrada pelo Mall.

REFLEXOS DO ADIAMENTO DO ENEM