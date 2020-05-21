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Renata Rasseli

Produtora de eventos promove live  para ajudar músicos do ES

Stella Miranda recebe nesta sexta-feira (22), às 19h30, no Barro Vermelho, para uma Live Solidária. Com a direção de Hariton Nathanailidis, a live contará com a participação do tenor Eduardo Santa Clara e a soprano Victoria Nogueira

Públicado em 

21 mai 2020 às 11:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Zeller Bernardino, Stella Miranda, Eduardo Santa Clara e Hariton Nathanailidis
Zeller Bernardino, Stella Miranda, Eduardo Santa Clara e Hariton Nathanailidis Crédito: Divulgação
A produtora de eventos Stella Miranda recebe nesta sexta-feira (22), às 19h30, na cobertura no Barro Vermelho, para uma Live Solidária. Com a direção de Hariton Nathanailidis, a live contará com a participação do tenor Eduardo Santa Clara e a soprano Victoria Nogueira, sobrinha da artista Ana Paula Castro. O repertório incluirá canções italianas, música erudita e hits do Rei Roberto Carlos. "A live pretende arrecadar fundos para os músicos da Sonatha Produções, que estão enfrentando dificuldades de trabalho neste momento de pandemia", diz Stella. Será transmitida pelo Instagram @stellamiranda e pelo Youtube da Sonatha. O evento online promete animar o bairro e as redes sociais como a primeira live realizada por Stella, no último 15 de abril. Confira os melhores momentos abaixo:

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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