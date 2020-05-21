Produtora de eventos promove live  para ajudar músicos do ES

A produtora de eventos Stella Miranda recebe nesta sexta-feira (22), às 19h30, na cobertura no Barro Vermelho, para uma Live Solidária. Com a direção de Hariton Nathanailidis, a live contará com a participação do tenor Eduardo Santa Clara e a soprano Victoria Nogueira, sobrinha da artista Ana Paula Castro. O repertório incluirá canções italianas, música erudita e hits do Rei Roberto Carlos. "A live pretende arrecadar fundos para os músicos da Sonatha Produções, que estão enfrentando dificuldades de trabalho neste momento de pandemia", diz Stella. Será transmitida pelo Instagram @stellamiranda e pelo Youtube da Sonatha. O evento online promete animar o bairro e as redes sociais como a primeira live realizada por Stella, no último 15 de abril. Confira os melhores momentos abaixo: