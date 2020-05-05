Camerata apresenta Live com hits de Roberto Carlos em prol da Afecc

Apresentação da Camerata Sesi, no Sesi de Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Vanessa Yee

Em homenagem ao Dia das Mães, a Camerata Sesi/Findes apresentará uma Live solidária neste sábado (9), às 18h, em suas redes sociais e no Youtube. Sob a regência do maestro Leonardo David, a orquestra irá homenagear as mamães com hits de Roberto Carlos. As doações serão destinadas à Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc). Com o dinheiro arrecadado durante a live, a entidade pretende adquirir alimentos e equipamentos de segurança para os familiares e pacientes com câncer.

Os músicos se apresentarão no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, sem a presença do público, seguindo todas as medidas de segurança, como distanciamento e o uso de máscaras pelos músicos.

PROJETO TOCANDO EM FRENTE

Durante a quarentena, a orquestra Camerata Sesi criou o projeto tocando em frente e percorre bairros da Grande Vitória levando música clássica e muita emoção. Pessoas em isolamento social podem receber uma serenata da orquestra, a pedido de amigos e familiares.

Para o maestro Leonardo David, que lidera as apresentações, a iniciativa é uma oportunidade de levar um pouco de paz e esperança. “Vivemos dias difíceis. Mas a música tem um grande poder de trazer emoção e aliviar dores. Esse é o nosso objetivo. Levar amor, emoção e acima de tudo receber doações para atender tantas famílias que precisam”, explicou

Nesta segunda parte do projeto, o pedido de homenagem e apresentação, será embalado de doação de cestas básicas.