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Renata Rasseli

Camerata apresenta Live com hits de Roberto Carlos em prol da Afecc

O concerto da Camerata Sesi/Findes será transmitido neste sábado (9), às 18h,  pelo Youtube e redes sociais, como parte das comemorações do Dia das Mães

Públicado em 

05 mai 2020 às 17:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Apresentação do músico Cláudio Passamani durante a live de 24h da Camerata Sesi, no Sesi de Jardim da Penha, em Vitória
Apresentação da Camerata Sesi, no Sesi de Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Vanessa Yee
Em homenagem ao Dia das Mães, a Camerata Sesi/Findes apresentará uma Live solidária neste sábado (9), às 18h, em suas redes sociais e no Youtube. Sob a regência do maestro Leonardo David, a orquestra irá homenagear as mamães com hits de Roberto Carlos.As doações serão destinadas à Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc). Com o dinheiro arrecadado durante a live, a entidade pretende adquirir alimentos e equipamentos de segurança para os familiares e pacientes com câncer. 
Os músicos se apresentarão no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, sem a presença do público, seguindo todas as medidas de segurança, como distanciamento e o uso de máscaras pelos músicos.

PROJETO TOCANDO EM FRENTE

Durante a quarentena, a orquestra Camerata Sesi criou o projeto tocando em frente e percorre bairros da Grande Vitória levando música clássica e muita emoção. Pessoas em isolamento social  podem receber uma serenata da orquestra, a pedido de amigos e familiares. 
Para o maestro Leonardo David, que lidera as apresentações, a iniciativa é uma oportunidade de levar um pouco de paz e esperança. “Vivemos dias difíceis. Mas a música tem um grande poder de trazer emoção e aliviar dores. Esse é o nosso objetivo. Levar amor, emoção e acima de tudo receber doações para atender tantas famílias que precisam”, explicou
Nesta segunda parte do projeto, o pedido de homenagem e apresentação, será embalado de doação de cestas básicas.
Depois de enviar  o pedido para o e-mail [email protected], a produção irá entrar em contato para alinhar a apresentação e a doação de 10 cestas básicas que serão encaminhadas para a campanha “Indústria do Bem”, promovida pela Findes.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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