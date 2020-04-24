Do clássico ao forró, Camerata Sesi apresentará Live de 24 horas

Os 16 músicos serão divididos em três grupos para a super Live. "Está sendo montada uma operação de guerra, com distanciamento, barreiras, alimentação segura e uma logística enorme. Vamos seguir todos protocolos de segurança: cada músico com seu copo e lanche separado e descanso somente em seus carros", explica David. Cada músico ficará a 2 metros de distância obrigatoriamente do outro e as máscaras serão trocadas a cada 2 horas.