Do clássico ao forró, Camerata Sesi apresentará Live de 24 horas

Em tempos de isolamento social devido à pandemia do coronavírus, as Lives têm reunido grandes públicos em plataformas digitais. Os artistas, por sua vez, têm caprichado nas produções e duração das transmissões ao vivo pelo Instagram e Youtube. Sob a batuta do maestro Leonardo David , a Orquestra Camerata Sesi/Findes prepara uma Live com 24 horas de duração e presença de convidados especiais. A partir deste 18h deste sábado, 16 músicos da orquestra se apresentarão ao lado de convidados como os Trio Mafuá, Jeremias Reis, Gabriela Brown, Felipe Azevedo, Amaro Lima, entre outros.
Os 16 músicos serão divididos em três grupos para a super Live. "Está sendo montada uma operação de guerra, com distanciamento, barreiras, alimentação segura e uma logística enorme. Vamos seguir todos protocolos de segurança: cada músico com seu copo e lanche separado e descanso somente em seus carros", explica David. Cada músico ficará a 2 metros de distância obrigatoriamente do outro e as máscaras serão trocadas a cada 2 horas.