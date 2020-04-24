Camerata Sesi realiza 24 horas de live para arrecadar doações a hospitais

Músicos da Orquestra Camerata Sesi Crédito: Victor de Prá/Divulgação

Em tempos de pandemia do coronavírus, a Camerata Sesi embarca na onda das lives para arrecadar doações aos mais necessitados. Neste sábado (25), a orquestra vai promover um espetáculo com 24 horas de música ininterruptas com o intuito de angariar fundos para a campanha "Indústria do Bem".

Mas a trupe não vem sozinha. Além dos músicos da Orquestra, a maratona musical também contará com a participação de artistas locais. Para a ação, foram convidados Amaro Lima, Dona Fran, Marco Cypreste, Cláudio Passamani, Felipe Azevedo, Samuca05, integrantes do Trio Mafuá, entre outros, que se apresentam no Teatro do Sesi de Jardim da Penha, em Vitória.

Instagram e Não haverá público físico no teatro devido à pandemia da Covid-19. Assim, o concerto será transmitido por lives simultâneas nos canais do Youtube Facebook da @cameratasesi, do @sesiculturaes e da @findes.oficial.

Segundo o regente titular e diretor artístico da Camerata Sesi/Findes, maestro Leonardo David, o repertório vai apresentar os trabalhos mais icônicos dos 12 anos da orquestra. "Vamos passear do clássico aos mais diversificados estilos populares, como rock, pop, forró, mpb, hip-hop, tango e trilha de filmes, de desenhos animados e músicas infantis no domingo pela manhã, além de variadas manifestações culturais como dança , teatro e literatura", apontou o maestro.

O valor das doações será destinado, por exemplo, para compra de materiais de higiene, equipamentos de EPIs e hospitalares para o sistema público de Saúde e para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. As doações podem ser feitos via Picpay: @maratonadobem.

CAMPANHA CONTINUA APÓS A LIVE

Encabeçada pela federação, a iniciativa "Indústria do Bem" está realizando a distribuição de cestas básicas para a população em situação de vulnerabilidade social e de equipamentos de segurança para os profissionais de saúde.

O movimento identifica as principais demandas do sistema público de saúde e estabelece a conexão com empresas, trabalhadores e a população, em geral, para que todos possam colaborar e atender a demanda. Os recursos são todos colocados à disposição do governo do Estado, que conhece as necessidades da rede pública de saúde e faz a alocação das contribuições de acordo com as carências de cada área.

Além das doações durante a live, os interessados também podem fazer pagamentos via transferência bancária ou Picpay diretamente para a campanha . Em ambas opções, por meio do site, é necessário que você preencha um rápido cadastro com seus dados ou da sua empresa para que os dados da conta Picpay ou bancária sejam apresentados.