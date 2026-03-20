Marianne Assbu e Dudu Altoé abrem a temporada 2026 do "Poucos&Bons" em Vitória

A procuradora do Estado aposentada Clarita Carvalho de Mendonça recebeu familiares, amigos e autoridades para uma tarde de autógrafos e lançamento do seu primeiro livro, Os Vários Mundos de uma Vida. O evento foi no Restaurante Taurus, na Praia do Canto, em Vitória, que foi carinhosamente preparado para receber os leitores. Entre os presentes, estiveram diversos representantes do TCE-ES e do MPES. O livro de crônicas foi construído a partir de emoções, sensações e experiências do cotidiano da autora. Com 50 anos de formada em Direito em 2026 e uma trajetória que inclui atuação na Defensoria Pública e na Procuradoria Geral do Estado, Clarita inicia agora um novo capítulo. Em Os Vários Mundos de uma Vida, compartilha com leitores diferentes dimensões de sua história, provando que cada fase da vida pode revelar um mundo inteiro a ser contado. Na foto: a promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim, o conselheiro do TCE-ES Sérgio Aboudib e a autora Clarita Carvalho de Mendonça. Crédito: Ilson Nedel