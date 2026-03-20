Marianne Assbu e Dudu Altoé abrem a temporada 2026 do "Poucos&Bons" em Vitória

Juliana Barreto, Renata Consuelo, Marianne Assbu, Dudu Altoé, Edna Jabour e Samia Sassine: tarde de Poucos & Bons. Crédito: Cacá Lima
Poucos & Bons
Marianne Assbu e Dudu Altoé, RPs queridos da cidade, iniciaram o projeto Poucos & Bons no final de 2025 como forma de agradecimento a parceiros e amigos. Nesta terça-feira (18), a dupla abriu a temporada 2026 com almoço, na Consuelo House, Barro Vermelho. As entradas do menu ficaram a cargo do Mimos do Líbano, o prato principal foi uma lasanha da Consuelo Cuisine e as sobremesas ficaram a cargo da Edna Jabour. A decor foi assinada pela Festar e a os rótulos da Vinícola Luiz Argenta. Veja as fotos de Cacá Lima.
LANÇAMENTO DE LIVRO
A procuradora do Estado aposentada Clarita Carvalho de Mendonça recebeu familiares, amigos e autoridades para uma tarde de autógrafos e lançamento do seu primeiro livro, Os Vários Mundos de uma Vida. O evento foi no Restaurante Taurus, na Praia do Canto, em Vitória, que foi carinhosamente preparado para receber os leitores. Entre os presentes, estiveram diversos representantes do TCE-ES e do MPES. O livro de crônicas foi construído a partir de emoções, sensações e experiências do cotidiano da autora. Com 50 anos de formada em Direito em 2026 e uma trajetória que inclui atuação na Defensoria Pública e na Procuradoria Geral do Estado, Clarita inicia agora um novo capítulo. Em Os Vários Mundos de uma Vida, compartilha com leitores diferentes dimensões de sua história, provando que cada fase da vida pode revelar um mundo inteiro a ser contado. Na foto: a promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim, o conselheiro do TCE-ES Sérgio Aboudib e a autora Clarita Carvalho de Mendonça. Crédito: Ilson Nedel
O time de arquitetura da Mivita formado por Thays Ferreira, Alicia Kaique, Giulia Vescovi e Letícia Careta (da esquerda para a direita) esteve em São Paulo essa semana participando da Expo Revestir 2026, uma das maiores feiras do segmento do mundo que acontece até sexta, dia 13, em uma área de 65 mil metros quadrados no pavilhão da São Paulo Expo. Além da feira, elas aproveitaram para conhecer de perto o Autór Jardins, empreendimento da Benx Incorporadora, a convite de Vivian Coser. É da arquiteta capixaba, parceira da Mivita em empreendimentos como o Lago e o Quartzo, a assinatura do decorado, das áreas comuns e do estande do Autór, em São Paulo.
PARABÉNS PRA VOCÊ!
Cezar Vasquez, Ronaldo Barbosa, Fabinho Carvalho e a aniversariante Claudia Cabral: A carioca-capixaba celebrou idade nova com amigos capixabas, no Barlavento, na noite de quarta-feira (18). Crédito: Renata Rasseli
Made in ES
A Conxá, marca capixaba de moda praia e bronzeador parafina, virou a queridinha das blogueiras, influencers e atrizes brasileiras. A atriz Mel Maia; a influencer, blogueira e atriz Jade Picon; a influencer e blogueira Camila Coelho; e da empresária e influenciadora Virgínia Fonseca, se apaixonaram pelos modelos da marca. Camila Coelho, inclusive, não tira mais o bronzeador Conxá da bolsa de praia. Uma rápida circulada pelas redes sociais e facilmente elas são encontradas brilhando com a marca capixaba. No mercado desde o final de 2018, tendo à frente a empresária Lorena Breciani, a Conxá tem sede no balneário de Jacaraípe (ES) e loja própria em Itacaré (BA), além de pontos de venda em Miami e Londres.
Foto: Virginia Fonseca
Fotografia: Divulgação
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