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Victor & Leo apresentam showzão com grandes hits em Vitória; veja fotos

Vitória
Publicado em 23/03/2026 às 11h42
Victor & Leo

Victor & Leo cantaram seus maiores hits, neste sábado (21), no Espaço Patrick Ribeiro. Crédito: Cloves Louzada

A  dupla Victor & Leo retornou  aos palcos do Espírito Santo neste sábado (21), onde apresentaram um showzão cheio de hits, no  Espaço Patrick Ribeiro. 

Uma das duplas mais amadas da música sertaneja, Victor & Leo acumulam 33 anos de estrada, além de diversos prêmios nacionais e internacionais, como o Grammy Latino. Com composições que transcenderam gêneros musicais, a dupla ferveu a casa de shows com hits como “Na linha do tempo”, “Amigo apaixonado”, “Borboletas”, “Deus e eu no sertão”, “Fada” e “Vida boa”. Veja quem passou por lá na galeria de Cloves Louzada. 

A dupla Victor & Leo e Patrick Ribeiro e Débora Veronez

A dupla Victor & Leo e Patrick Ribeiro e Débora Veronez. Crédito: Cloves Louzada

Décio e Eulália Chieppe, Nazaré Neves, Erica Neves, Walter Siquara, Luisa Neves,  Renata Erler

Décio e Eulália Chieppe, Nazaré Neves, Erica Neves, Walter Siquara, Luisa Neves,  Renata Erler. Crédito: Cloves Louzada

Munir Abud e Mirian, Érica Neves

Munir Abud e Mirian, Érica Neves. Crédito: Cloves Louzada

Mônica e Renan Chieppe

Mônica e Renan Chieppe. Crédito: Cloves Louzada

Solange Lube e Ana Clark

Solange Lube e Ana Clark. Crédito: Cloves Louzada

José Luiz Nunes e Andressa Nunes

José Luiz Nunes e Andressa Nunes. Crédito: Cloves Louzada

Janet James e Waldir Magalhães

Janet James e Waldir Magalhães. Crédito: Cloves Louzada

Mônica Chieppe e Sylviene Guaitolini

Mônica Chieppe e Sylviene Guaitolini. Crédito: Cloves Louzada

Décio e Eulália Chieppe

Décio e Eulália Chieppe. Crédito: Cloves Louzada

Willian Silva e Nazaré Griggio Silva

Willian Silva e Nazaré Griggio Silva. Crédito: Cloves Louzada

Débora Veronez, Eulália Chieppe e Brisa Clem

Débora Veronez, Eulália Chieppe e Brisa Clem. Crédito: Cloves Louzada

Sérgio Almenara e Solange Lube

Sérgio Almenara e Solange Lube. Crédito: Cloves Louzada

Gracinha e Camila Resende

Gracinha e Camila Resende. Crédito: Cloves Louzada

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