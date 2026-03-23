Victor & Leo apresentam showzão com grandes hits em Vitória; veja fotos

A dupla Victor & Leo retornou aos palcos do Espírito Santo neste sábado (21), onde apresentaram um showzão cheio de hits, no Espaço Patrick Ribeiro.



Uma das duplas mais amadas da música sertaneja, Victor & Leo acumulam 33 anos de estrada, além de diversos prêmios nacionais e internacionais, como o Grammy Latino. Com composições que transcenderam gêneros musicais, a dupla ferveu a casa de shows com hits como “Na linha do tempo”, “Amigo apaixonado”, “Borboletas”, “Deus e eu no sertão”, “Fada” e “Vida boa”. Veja quem passou por lá na galeria de Cloves Louzada.