Victor & Leo apresentam showzão com grandes hits em Vitória; veja fotos

Victor & Leo cantaram seus maiores hits, neste sábado (21), no Espaço Patrick Ribeiro. Crédito: Cloves Louzada
A dupla Victor & Leo retornou aos palcos do Espírito Santo neste sábado (21), onde apresentaram um showzão cheio de hits, no Espaço Patrick Ribeiro.
Uma das duplas mais amadas da música sertaneja, Victor & Leo acumulam 33 anos de estrada, além de diversos prêmios nacionais e internacionais, como o Grammy Latino. Com composições que transcenderam gêneros musicais, a dupla ferveu a casa de shows com hits como “Na linha do tempo”, “Amigo apaixonado”, “Borboletas”, “Deus e eu no sertão”, “Fada” e “Vida boa”. Veja quem passou por lá na galeria de Cloves Louzada.
A dupla Victor & Leo e Patrick Ribeiro e Débora Veronez. Crédito: Cloves Louzada
Décio e Eulália Chieppe, Nazaré Neves, Erica Neves, Walter Siquara, Luisa Neves, Renata Erler. Crédito: Cloves Louzada
Munir Abud e Mirian, Érica Neves. Crédito: Cloves Louzada
Mônica e Renan Chieppe. Crédito: Cloves Louzada
Solange Lube e Ana Clark. Crédito: Cloves Louzada
José Luiz Nunes e Andressa Nunes. Crédito: Cloves Louzada
Janet James e Waldir Magalhães. Crédito: Cloves Louzada
Mônica Chieppe e Sylviene Guaitolini. Crédito: Cloves Louzada
Décio e Eulália Chieppe. Crédito: Cloves Louzada
Willian Silva e Nazaré Griggio Silva. Crédito: Cloves Louzada
Débora Veronez, Eulália Chieppe e Brisa Clem. Crédito: Cloves Louzada
Sérgio Almenara e Solange Lube. Crédito: Cloves Louzada
Gracinha e Camila Resende. Crédito: Cloves Louzada
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