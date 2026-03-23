O Ibef-ES realizou mais uma edição do Conecta Mulher, encontro criado para fortalecer conexões e abrir espaço para reflexões sobre temas relevantes do universo feminino. Desta vez, o debate teve como tema “Exaustão Silenciosa: A Conta que Ninguém Audita”, propondo uma conversa sensível e necessária sobre o custo emocional e mental que, muitas vezes, não aparece nos relatórios, mas impacta diretamente decisões, equipes e resultados. O bate-papo foi mediado por Gisélia Freitas, diretora de Pessoas, Cultura e Diversidade do instituto, e reuniu Flávia da Veiga, fundadora da BeHappier, Catia Horsts, diretora de Mercado e fundadora da Rhopen, e Bartira Almeida, fundadora e presidente do Instituto Ponte.

MÊS DA MULHER

A segunda edição do Fórum das Mulheres de Negócios movimentou Vitória na última quarta (18), com o tema “A Nova Era do Protagonismo Feminino”. Idealizado por Elayne Borel, o evento reuniu mais de 17 lideranças femininas para um dia imersivo de conexão e trocas entre mulheres do mundo dos negócios. Na foto: Elayne Borel e Cicília Beringuy. Crédito: Divulgação

Moda O guarda-roupa do capixaba ganha novo endereço na Reta da Penha. A Empório Maia vai inaugurar sua nova loja no Masterplace Mall, trazendo o DNA da marca que é especialista em vestir o homem com estilo e praticidade. De camisaria impecável a peças para o lazer, a marca capixaba leva para o mall do Barro Vermelho suas coleções que já são queridinhas de quem não abre mão de um bom corte e tecidos selecionados.

Arte A artista visual Milena Almeida apresenta a exposição “Coração é Território”, com abertura no dia 31 de março, no SESI Jardim da Penha, em Vitória. Com curadoria de Juliana Amaral, conceito de Beatriz Schwartz e produção de Augusto Moraes Alves, a mostra marca o início de uma nova fase da galeria, que passa por reformulação e recebe o projeto em formato piloto.

Corrida Mais que uma corrida, o Coffee Music & Run chega à terceira edição como um verdadeiro convite ao bem-estar. Os participantes vão viver uma experiência que une movimento, música e conexão no dia 28 de março, às 6h, no Brizz Vitória. Além da corrida com percursos de 5km e 7km, terá um café especial, música comandada por DJ, massagem e diversas outras atrações. A Wellness Club é parceira desta edição e promete animar a manhã com desafios valendo até seis meses de treino grátis, além de um aulão de funcional comandado por Rayanne Pacheco.