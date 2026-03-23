Flávia da Veiga, Gisélia Freitas, Bartira Almeida e Catia Horsts: debate no Mês da MUlher em Vitória. Crédito: Welton Lemos
Girl Power
O Ibef-ES realizou mais uma edição do Conecta Mulher, encontro criado para fortalecer conexões e abrir espaço para reflexões sobre temas relevantes do universo feminino. Desta vez, o debate teve como tema “Exaustão Silenciosa: A Conta que Ninguém Audita”, propondo uma conversa sensível e necessária sobre o custo emocional e mental que, muitas vezes, não aparece nos relatórios, mas impacta diretamente decisões, equipes e resultados. O bate-papo foi mediado por Gisélia Freitas, diretora de Pessoas, Cultura e Diversidade do instituto, e reuniu Flávia da Veiga, fundadora da BeHappier, Catia Horsts, diretora de Mercado e fundadora da Rhopen, e Bartira Almeida, fundadora e presidente do Instituto Ponte.
MÊS DA MULHER
A segunda edição do Fórum das Mulheres de Negócios movimentou Vitória na última quarta (18), com o tema “A Nova Era do Protagonismo Feminino”. Idealizado por Elayne Borel, o evento reuniu mais de 17 lideranças femininas para um dia imersivo de conexão e trocas entre mulheres do mundo dos negócios. Na foto: Elayne Borel e Cicília Beringuy. Crédito: Divulgação
Moda
O guarda-roupa do capixaba ganha novo endereço na Reta da Penha. A Empório Maia vai inaugurar sua nova loja no Masterplace Mall, trazendo o DNA da marca que é especialista em vestir o homem com estilo e praticidade. De camisaria impecável a peças para o lazer, a marca capixaba leva para o mall do Barro Vermelho suas coleções que já são queridinhas de quem não abre mão de um bom corte e tecidos selecionados.
Arte
A artista visual Milena Almeida apresenta a exposição “Coração é Território”, com abertura no dia 31 de março, no SESI Jardim da Penha, em Vitória. Com curadoria de Juliana Amaral, conceito de Beatriz Schwartz e produção de Augusto Moraes Alves, a mostra marca o início de uma nova fase da galeria, que passa por reformulação e recebe o projeto em formato piloto.
Corrida
Mais que uma corrida, o Coffee Music & Run chega à terceira edição como um verdadeiro convite ao bem-estar. Os participantes vão viver uma experiência que une movimento, música e conexão no dia 28 de março, às 6h, no Brizz Vitória. Além da corrida com percursos de 5km e 7km, terá um café especial, música comandada por DJ, massagem e diversas outras atrações. A Wellness Club é parceira desta edição e promete animar a manhã com desafios valendo até seis meses de treino grátis, além de um aulão de funcional comandado por Rayanne Pacheco.
Turismo
Duas gigantes do turismo nacional já garantiram presença na ESTour – Salão Capixaba do Turismo, que acontece de 25 a 28 de abril, no Aeroporto de Vitória. A Azul Linhas Aéreas e a CVC Viagens reforçam o peso do evento, que nasce com proposta estratégica de posicionar o Espírito Santo no mercado nacional de turismo.
MERCADO IMOBILIÁRIO
Luiz Cláudio Mazzini Gomes, Demétrio Mazzini Gomes, Andressa Brandão, Luiza Stefanini, Hermann Schneider, Lorena Varejão e Pablo Alencar: encontro sobre mercado imobiliário, a convite da Valor Investimentos. Crédito: Divulgação
O mercado imobiliário capixaba ganha sotaque italiano nesta semana. Aluisio Sarlo, diretor regional da RE/MAX Espírito Santo, desembarcou em Milão para o exclusivo "The Winners". Em solo italiano, Aluisio lidera uma comitiva de franqueados e corretores de alta performance do Estado para uma imersão na capital mundial do design. O foco do giro europeu é o networking global e a curadoria de novas tendências. No registro, Aluisio Sarlo divide a cena com o presidente da RE/MAX Itália, Dário Castiglia, selando o intercâmbio de inteligência imobiliária entre o Brasil e o mercado europeu.
MULHERES DE CARREIRA JURÍDICA
Kelly Andrade, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES), marcou presença na cerimônia de posse do novo triênio da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Pela terceira vez no evento, a advogada celebra um novo momento em sua trajetória na entidade, agora como conselheira consultiva titular. No registro, ela aparece ao lado de Elizabeth Lordes e Claudia Santos Garcia, presidente e vice-presidente da associação. Crédito: Divulgação
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