Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Praias de Itapemirim terão 20 minutos de queima de fogos silenciosa
Réveillon 2020

Praias de Itapemirim terão 20 minutos de queima de fogos silenciosa

Pela primeira vez, o balneário, no Litoral Sul do Espírito Santo, vai ter queima de fogos nas praias de Itaoca e Itaipava
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2019 às 18:00

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 18:00

Réveillon de Itapemirim Crédito: Divulgação/Itapemirim
O município de Itapemirim, no Litoral Sul do Estado, contará com queima de fogos silenciosa na virada do ano. O show pirotécnico será realizado na sede e nas praias de Itaoca e Itaipava. O balneário também vai contar com apresentações musicais.
Assim como na capital Vitória, o réveillon de Itapemirim pela primeira vez terá show pirotécnico com fogos mais silenciosos, o que colabora para o sossego de doentes, idosos, animais domésticos e defensores da causa animal. Segundo o prefeito Thiago Peçanha Lopes, a intenção é que esses ruídos que tanto maltratam os animais diminuam cada vez mais e que o brilho no céu seja o principal atrativo do evento.
Os shows pirotécnicos acontecerão em três pontos: nas praias de Itaoca, Itaipava e na Vila do Itapemirim. A estimativa da Secretaria Municipal de Turismo é de que cerca de 100 mil pessoas visitem o balneário nesta virada de ano.
A queima de fogos acontecerá nas balsas que vão ficar nas praias de Itaipava e Itaoca, com duração de 20 minutos. Já na Vila do Itapemirim, o show pirotécnico vai durar 15 minutos.

Outros locais

Em Vitória, a novidade acontecerá em diversos pontos da cidade. O espetáculo de luzes e cores acontecerá em quatro locais da Capital capixaba: serão dois na Praia de Camburi, com duração de 17 minutos, e também na orla dos bairros Santo Antônio e São Pedro (Ilha das Caieiras), com duração de 10 minutos em cada ponto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados