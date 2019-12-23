Praias de Itapemirim terão 20 minutos de queima de fogos silenciosa

O município de Itapemirim, no Litoral Sul do Estado, contará com queima de fogos silenciosa na virada do ano. O show pirotécnico será realizado na sede e nas praias de Itaoca e Itaipava. O balneário também vai contar com apresentações musicais.
Assim como na capital Vitória, o réveillon de Itapemirim pela primeira vez terá show pirotécnico com fogos mais silenciosos, o que colabora para o sossego de doentes, idosos, animais domésticos e defensores da causa animal. Segundo o prefeito Thiago Peçanha Lopes, a intenção é que esses ruídos que tanto maltratam os animais diminuam cada vez mais e que o brilho no céu seja o principal atrativo do evento.
Os shows pirotécnicos acontecerão em três pontos: nas praias de Itaoca, Itaipava e na Vila do Itapemirim. A estimativa da Secretaria Municipal de Turismo é de que cerca de 100 mil pessoas visitem o balneário nesta virada de ano.
A queima de fogos acontecerá nas balsas que vão ficar nas praias de Itaipava e Itaoca, com duração de 20 minutos. Já na Vila do Itapemirim, o show pirotécnico vai durar 15 minutos.
Outros locais
Em Vitória, a novidade acontecerá em diversos pontos da cidade. O espetáculo de luzes e cores acontecerá em quatro locais da Capital capixaba: serão dois na Praia de Camburi, com duração de 17 minutos, e também na orla dos bairros Santo Antônio e São Pedro (Ilha das Caieiras), com duração de 10 minutos em cada ponto.