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Rajadas

Litoral do ES tem alerta de ventos fortes de até 74 km/h

Alerta foi emitido pela Marinha do Brasil.  O tempo deve permanecer instável no Espírito Santo até pelo menos o próximo sábado (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 12:18

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 12:18

Ventos fortes em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Marinha do Brasil emitiu um alerta para ventos fortes de até 74 km/h para todo o litoral do Espírito Santo. As rajadas de vento, previstas para ocorrer a partir desta quinta-feira (26) até o meio-dia desta sexta (27), também podem atingir parte do litoral Norte do Estado do Rio de Janeiro e o sul da Bahia.
O alerta foi emitido pelo Centro de Hidrografia da Marinha durante a quarta-feira de Natal. A Marinha pede que os navegantes tenham atenção e consultem as informações com o órgão antes de entrarem no mar.

PREVISÃO DO TEMPO 

O tempo deve permanecer instável no Espírito Santo até pelo menos o próximo sábado (28), de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A quinta deve ser de sol e chuvas rápidas em todo o Estado, sendo que nas regiões Sul, Serra, Norte e Noroeste, elas podem ocorrer na forma de pancadas com trovoadas.
Já a sexta-feira deve ser de tempo abafado no Espírito Santo, com previsão de chuvas rápidas em todas as regiões no decorrer do dia. O sábado também deve ser com chuva, mas passageira e na forma de pancadas em pontos isolados.

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