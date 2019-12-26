Litoral do ES tem alerta de ventos fortes de até 74 km/h

O alerta foi emitido pelo Centro de Hidrografia da Marinha durante a quarta-feira de Natal. A Marinha pede que os navegantes tenham atenção e consultem as informações com o órgão antes de entrarem no mar.

Já a sexta-feira deve ser de tempo abafado no Espírito Santo, com previsão de chuvas rápidas em todas as regiões no decorrer do dia. O sábado também deve ser com chuva, mas passageira e na forma de pancadas em pontos isolados.