Litoral do ES tem alerta de ventos fortes de até 74 km/h

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para ventos fortes de até 74 km/h para todo o litoral do Espírito Santo. As rajadas de vento, previstas para ocorrer a partir desta quinta-feira (26) até o meio-dia desta sexta (27), também podem atingir parte do litoral Norte do Estado do Rio de Janeiro e o sul da Bahia.
O alerta foi emitido pelo Centro de Hidrografia da Marinha durante a quarta-feira de Natal. A Marinha pede que os navegantes tenham atenção e consultem as informações com o órgão antes de entrarem no mar.
PREVISÃO DO TEMPO
O tempo deve permanecer instável no Espírito Santo até pelo menos o próximo sábado (28), de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A quinta deve ser de sol e chuvas rápidas em todo o Estado, sendo que nas regiões Sul, Serra, Norte e Noroeste, elas podem ocorrer na forma de pancadas com trovoadas.
Já a sexta-feira deve ser de tempo abafado no Espírito Santo, com previsão de chuvas rápidas em todas as regiões no decorrer do dia. O sábado também deve ser com chuva, mas passageira e na forma de pancadas em pontos isolados.